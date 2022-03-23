國際監獄團契守護烏克蘭囚犯孩子 力保平安

國際監獄團契（Prison Fellowship International）在烏克蘭戰事持續之時，繼續守護當地在囚人士的孩子，盡力確保他們平安。



國際監獄團契消息指，由於戰況危急獲得烏克蘭的支持，正在轉介囚友的孩子往基輔的社區中心，孩子們感謝機構對他們的支持，表示大家都精神和安全，該團契呼籲眾人為烏克蘭和世界各地囚友的家人和孩子祈禱。



該團契於歐洲和中亞高級區域總監格特黑德（Hugh Greathead）在信函中分享，在災難中看到了最好的人、教會和組織在整個歐洲聯合行動，悲劇中出現的神蹟越來越多。



他稱，國際監獄團契在烏克蘭繼續幫助基輔及周邊地區的人，他們的承諾和犧牲是一種鼓舞，大家的祈禱比以往任何時候更能體驗上帝的同在和保護。



自烏俄開戰以來，團契幫助兩所監獄獲得了額外的食物、300多名婦女和兒童逃離，幫助烏克蘭境內的同工制定下一步計劃，大家孜孜不倦的活動成為一種動力和靈感。



此外，司法部人道主義總部已成立監獄部門，負責協調對監獄基礎設施的人道主義援助的工作，並與國際和烏克蘭的慈善和志願者組織合作。



據悉，有5間懲教機構受到砲擊影響，特別是馬里烏波爾和切爾尼戈夫的拘留中心，還有馬里烏波爾、別爾江斯克、哈爾科夫地區的三個監獄因槍擊而受損。砲擊發生時，工作人員和囚犯在防空洞內，一人受輕傷。



不幸的是，某些城市或城市心被佔領，監獄也被侵佔領，並且與部分的審前拘留中心、懲教所失去聯繫。該部門不僅採取措施支持監獄機構的運作，還積極支持保衛烏克蘭國家的武裝部隊。



因此，在刑事部的協助下，烏克蘭總統頒布了多項法令，赦免了 363 名被定罪的敵對退伍軍人，這些人表達在領土防禦部隊中保衛國家的願望，法院和檢察官辦公室撤銷拘留措施正式釋放這批囚犯。如果國家機關對釋放罪犯作出決定，監獄系統將按照法律規定的方式盡快執行。



根據刑罰執行司，截至3月10日，共有33個戰區的監獄，每天都面臨戰時挑戰的工作。

