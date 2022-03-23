民調：七成基督徒「非常滿足」教會人際關係

基督教民調機構巴納（Barna）發佈新調查，近七成（67%）基督徒在教會的人際關係得到「非常滿足感」。



根據 Barna 與外展平台 Gloo 的一項新調查，他們比普通民眾更有可能對自己的家庭和個人關係表示滿意，該調查是他們「教會狀況」項目的一部分。



巴納在本月發布民調，58% 的教會成年人在友誼和關係得到「非常滿足感」，相比之下，普通民眾只有34%，基督徒得分更高為 67%。



調查的分析指：「總體而言，在他們的關係中，教會的成年人比一般人的表現要好。同樣，自稱基督徒在各個維度上都表現得更好，這種差距也出現在有關關係的其他問題中。」



當被問及他們的關係是否如所希望那樣「令人滿意」，54% 的教會成年人和 60% 的基督徒滿意度得分很高，而在普通人群中這一比例為 29%。



大約一半（52%）的教會成年人和 61% 自稱基督徒，也對他們的「關係美滿」(Relational Flourishing) 評分很高。該研究將關係美滿定義為前兩個關係問題的組合。對於一般人群來說，28% 的人對他們的關係美滿度評分很高。



對於教會是否屬靈成長的重要夥伴，72% 的基督徒給出高分。巴納說：「現在比以往任何時候都更重要，簡單地計算教堂長椅的人數，或對媒體的看法並不能完全揭示教會的影響、牧師的有效性或變革的力量。



巴納集團總裁金納曼（David Kinnaman）分析：「我堅信這刻提供了一個機會，可以開創領導上帝子民的新方式，以及新的、更深入的門徒訓練途徑。」

