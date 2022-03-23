美牧師史丹利籲議員 效耶穌政治中立

政治無中立只有對立？近日有牧者在喬治亞州眾議院呼籲議員，拒絕分裂和兩極分化，並仿效耶穌基督的榜樣「愛仇敵善待他們」。



大型教會北角社區教堂（North Point Community Church）及北角事工（North Point Ministries）創辦牧師安迪·史丹利（Andy Stanley）對美國政界因政治對立而分裂表示擔憂。



他在3月15日該州眾議院的「教牧日」演講時鼓勵政客雖然走中間路線不受歡迎，但也得「走向中間，因為中間是解決問題的地方」， 並視已故民權領袖馬丁路德金和耶穌基督為「中間派」的領袖。



馬丁路德金在著名書信《從伯明罕市監獄發出的信》（Letter from Birmingham Jail）稱：「當你站在中間時，你會被雙方槍殺。」



耶穌基督也站在不同政見的群體中間，每個人都希望耶穌成為他們的一部分，宗教領袖密謀對付祂，羅馬政府密謀反對祂，然而耶穌被釘十字架後40年，聖殿被毀、羅馬帝國不復存。



路加福音6章35節，耶穌說：「你們倒要愛仇敵，也要善待他們，並要借給人不指望償還，你們的賞賜就必大了，你們也必作至高者的兒子；因為他恩待那忘恩的和作惡的。」



史丹利將「凌亂的中間」描述為「前進的道路」和「改變世界的方式」，他感謝上帝差遣獨生兒子站在人與罪，以及完美的天父之間，「分歧是不可避免的，但分裂始終是一種選擇，不幸的是在你的世界裡，分裂有好處：當事情被分裂時，你可以籌集更多的金錢。」



他呼籲共和黨人和民主黨人不要互相標籤， 共和黨人指責民主黨人「腐敗」，而民主黨人稱對方為「種族主義共和黨人」， 分裂只會令很多事情變得更複雜，盼望大家嘗試透過不同的政治話語方式來表達。



63歲的安迪·史丹利牧師為喬治亞州阿爾法利塔北角社區教堂(North Point Community Church)、北角事工（North Point Ministries）創辦人；他亦為亞特蘭大第一浸信會主任牧師查理‧史丹利（Charles Stanley）的兒子。



安迪·史丹利被稱為美國最具影響力的10位牧師之一，其創辦的北角社區教堂及事工由亞特蘭大地區10個校區組成，並在全球擁有180多間教堂網絡，為超過20萬人提供服務。

