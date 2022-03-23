創世電視談「抗疫解憂」 余德淳：勿自責害怕行衰運

疫情蔓延恐懼何時了？情緒智商訓練專家余德淳在創世電視節目澄清，災難不一定鍛鍊到人的氣魄，不要迴避害怕情緒，接受外加的力量——上帝。



質問上帝來自害怕情緒



余德淳直指，害怕是情緒之一，如果沒有害怕只是在壓抑情緒，害怕可能來自疫情、天災、戰爭。人面對天災人禍的反應是，產生罪疚感懷疑自己是否做錯有報應，遇到失業、行衰運、朋友確診都覺得倒霉，質問上帝是否降災懲罰人。



坊間很多趨吉避凶的書籍和資訊，同樣潛藏著天降災禍懲罰人的意識，所以才教人避開災禍。



以前的災禍是局部性的，例如某地區發生海嘯，今天的疫情蔓延全世界、過度排碳污染環境影響很多地方的衛生，形成人心靈出現恐懼感，心靈軟弱怎樣自救？有人說災難令人更具氣魄、情緒肌肉會更加強壯，鍛鍊人無畏恐懼的精神。



災難非鍛鍊人氣魄



余德淳認為其實不是的，很多成年人患上驚恐症，患難絕對不能令人變得更強壯，有些反而被嚇到了。



基督徒處理害怕情緒是，跟上帝建立關係、尋求神心意、跟祂說話、悔改、讀聖經，反思人以往的驕傲，以為用自己科技藥物可以免疫，原來不是。



怎樣得到力量和平安？



未信的人看風水，風水師叫人買這、買那、買平安來轉運，其實都不是這樣，平安在於上帝，腓立比書4章13節說：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」聖經繼而說：「然而，你們和我同受患難原是美事。」（腓立比書4:14）。



余德淳解釋，前段經文意思是力量不在於自己，由上帝加給的，因此面對驚惶都有限度了。後者是基督徒不是集中在驚惶，應該注意今天這個苦原來是美的，重新發現上帝的愛，也給我們去愛別人的力量。



總而言之，苦難是真實的不是去迴避，承認人的力量有限，從中學懂去愛別人、凡事謝恩，讓身邊的人看到上帝給人的、信、望、愛，這些都是真實、金錢買不回來的。



影音使團創世電視3月15日首播「萬眾抗疫齊解憂」， 余德淳博士分享克服恐懼心得，觀看人次累積超過8,000。

