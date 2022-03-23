飲食坊「316」開張 每道菜傳遞戒毒者生命奇蹟

疫情蔓延飲食業受創，在馬來西亞，有福音戒毒中心開設「凱勝飲食坊」，選擇3月16日開張，有何寓意？



每道菜傳遞一個又一個的生命奇蹟



馬來西亞基督教衛理公會沙勞越華人年議會會督、劉會明牧師在飲食坊開張日舉行的祝福禮拜上，解釋3月16日令人聯想「316」的號碼，寄喻約翰福音3章16節：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡反得永生。」



他指，在疫情之下透過飲食坊提供最佳的價錢、食物、環境和服務，讓社會大眾來到喝茶、用餐，感受上帝的愛，在這非常時期祝福世人。



劉會明勉勵大家，神的愛和福音是不論好人壞人，凡信祂的人都拯救。飲食坊還有一個特別之處，在這裡工作的人，曾經都被社會遺棄的吸毒者，今天能夠在這裡煮好一道又一道的美食招待大家，是上帝給人改變生命的機會，每一道菜傳遞一個又一個的生命奇蹟。



凱勝飲食坊並非要賺錢 而是賺靈魂



凱勝飲食坊的員工來自福音戒毒中心凱勝之家的弟兄，凱勝之家隸屬馬來西亞（砂拉越）衛理公會生命塑造中心。



2015年陳朝強牧師與得勝之家合作將凱勝之家轉型成為福音戒毒中心，成立目的是協助在毒海浮沉的人們，引導他們離開歧途，得到真正的幫助過著得勝的生活，給予他們得勝的生命，以一個嶄新的希望回饋社會。



現為凱勝之家監督的陳朝強牧師分享成立凱勝飲食坊目的：「我們並非要賺錢而是賺靈魂，就是那些從前失喪的人，因著耶穌基督的拯救成為新造的人，生命改變後的人連帶家人也信主，家庭和睦對社會作出極大的貢獻。」



他指出，凱勝之家從成立至今接觸到約500多人，中心地方雖然細小卻容納了100多名學員一起學習，感謝上帝帶領福音戒毒和有關工作不斷擴展。



陳朝強牧師補充，除了凱勝飲食坊之外，現時更加成立了「以琳女子生命塑造中心」，學員們在飲食坊有了謀生的機會，不論他們留在這裡工作還是到外面創業，深信他們都成為主裡面的成功人士，願神使用弟兄姊妹的生命見證，福音在疫情之下進到每一個人的心靈。

