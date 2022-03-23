荷蘭東正教會脫離俄羅斯牧區





荷蘭一群神職人員尋求離開俄羅斯東正教教堂，以反對莫斯科宗主教基里爾支持入侵烏克蘭，並提出「正式脫離」的請求。



位於阿姆斯特丹的俄羅斯東正教米拉聖尼古拉斯教區在臉書發佈公告:「神職人員一致宣布，他們不再可能在莫斯科宗主教區發揮作用，並為我們的信徒提供精神上安全的環境。」



該公告指「對所有有關人員來說都非常痛苦和困難」，是為了回應教區所說的「對教區和神職人員的威脅」。



教區理事會表示：「在教區總會議之前的這段時間裡，教堂將不會有任何服務，這不僅是出於對安全的考慮，也是出於牧靈方面的考慮：在這種極其緊張的情況下，幾乎不可能達到我們在禮拜期間所追求的祈禱氣氛。」



教區表示，它提出了「正式脫離」的請求，也向比利時、荷蘭和盧森堡（君士坦丁堡普世宗主教區）的大都會雅典娜哥拉斯發送了請求，要求將其接納到他的教區。」



據荷蘭新聞網站《Nederlands Dagblad 》報導，神父和一名隸屬於該會眾的執事致信負責監督海牙教區，以及俄羅斯東正教荷蘭教區的埃利西大主教，表示他們在聖禮儀慶祝活動中，不會提及基里爾（莫斯科及全俄羅斯牧首）的名字，因為他支持入侵的評論。



埃利西大主教指出，至少有 15 個俄羅斯東正教教區允許神父在他們的神聖禮儀慶典中停止紀念基里爾。



基里爾在 2 月 27 日的佈道中將俄羅斯的反對者描述 為「邪惡勢力」，並補充說他們正在反對「俄羅斯的統一」。此外，教會領袖簽署了一份請願書，呼籲基里爾譴責入侵。



2018 年，在被視為世界東正教權威的君士坦丁堡普世宗主教區，承認烏克蘭東正教獨立於俄羅斯控制後，俄羅斯東正教從中央東正教社區分裂。



在烏克蘭，東正教離開俄羅斯東正教後幾個月裡，數百間教堂加入了這個新體系。

