反墮胎大法官疑感染新冠入院

支持反墮胎、美國最高法院大法官周五因流感樣症狀入院，著名佈道家葛福臨促請大家為他祈禱。



73歲的美國最高法院大法官克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）本身為法學家，自1991年以來擔任美國最高法院大法官，是美國最高法院繼瑟古德·馬歇爾後第二位非裔美國人大法官，也是第一個於二戰戰後出生的大法官，屬於美國最高法院大法官的保守派。



該名大法官的反墮胎倫理立場一直備受關注，今次健康出現問題也受牧者與反墮胎組織人士關心。



著名佈道家葛福臨 （Franklin Graham）在推特貼文，呼籲大家為感染住院的托馬斯大法官祈禱。



反墮胎組織Live Action總裁兼創始人莉拉·羅斯（Lila Rose）也敦促人們舉起祈禱之手，羅斯在推特上寫道：「請為托馬斯維護正義而祈禱。」



最高法院表示，托馬斯在出現流感樣症狀後於周五晚上被送入華盛頓特區的西布利紀念醫院。新聞稿稱：「他接受了檢查，被診斷出感染，正在接受靜脈注射抗生素治療。他的症狀在減輕，他正在舒適地休息，預計一兩天後可以出院。



托馬斯法官住院不忘工作，根據簡報參與不在場的案件，透過音頻審議、討論、筆錄和口頭辯論。



據美聯社周一報導，托馬斯沒有感染新冠肺炎。



托馬斯被認為是保守派的法律英雄，他在1992年與少數派一起投票認為應該推翻羅訴韋德案 (Roe v. Wade) 。根據美國聯邦最高法院於1973年對於婦女墮胎權以及隱私權的重要案例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），婦女的墮胎權受到憲法隱私權的保護，最高法院對墮胎權的限制應採取嚴格審查標準。

