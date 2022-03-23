逾5成照顧者年過60歲 7間社福機構一站式支援

港府近日宣佈暫緩全民檢測行動，7間社福機構繼續全方位支援照顧者，並呼籲僱主實施友善措施；商戶、診所提供更多優惠或便捷服務。



一站式抗疫資訊支援照顧者



7間社福機構發起的「照顧者易達平台」（下稱平台）一站式支援照顧者，新冠疫情持續長者及SEN兒童自理能力不足，照顧者每周工作時數最高達61小時，平台近日作出3項呼籲︰



1. 照顧者切勿忽略自己的需要，關注個人需要主動尋求協助，平台提供一站式照顧者服務資訊，讓照顧者獲得快捷及準確資訊，呼籲有需要的隱藏照顧者及早獲得適當的資源、知識和技能。



2. 鼓勵家中成員共同分擔工作，互相體恤，也呼籲僱主實施照顧者友善措施減輕在職照顧者壓力、以及有助在職男士參與直接照顧工作，分擔女性在家庭的照顧責任。



3. 呼籲更多社區持份者參與支援照顧者，包括商戶、診所等，可為照顧者提供更多優惠或便捷服務，大廈管理公司或保安也能為照顧者提供守望支援。



平台早前進行調查，發現照顧者每周工作時數最高達61小時，倡議政府制定照顧者休息日、疫情期間提供特別津貼應付抗疫開支。



照顧者每周工作時數最高達61小時



「照顧者易達平台」（「平台」）2月22日發佈調查結果，從1,613份有效樣本分析，發現83%照顧者為女性；48.9%為61歲或以上長者，當中81歲或以上亦佔6.5%；52.5%照顧者每周照顧時數超過41小時；36.6%每周照顧時數超過61小時或以上，當中45.8%是護老者、43.9%照顧特殊教育需要（SEN）兒童，反映照顧長者及SEN兒童壓力頗大。



調查亦顯示SEN兒童照顧者九成（92.6%）為女性，七成（70%）每周照顧時數61小時或以上，照顧時數與全職工作時數相若；以老護老的情況嚴重，護老者照顧同齡或以上長者，71歲或以上近九成（88.5%）、81歲或以上佔六成多（67%）。



「平台」提出三項倡議：1. 制定照顧者休息日，安排後備照顧者；2. 政府提供恆常照顧者津貼支援全職無薪照顧者經濟，疫情期間提供特別津貼應付抗疫開支；3. 提供一站式照顧者服務資訊平台，讓照顧者獲得快捷及準確資訊。



「照顧者易達平台」由7間關注照顧者需要的社福機構發起，成員機構包括：浸信會愛羣社會服務處、基督教香港崇真會社會服務部、九龍城浸信會社會服務處、大埔浸信會社會服務處、香港婦女中心協會、西貢區社區中心、和悅會。

