香港首創元宇宙教會 林以諾稱信仰觀重於科技

新冠疫情肆虐兩年多，教會場所時開時關，香港牧者林以諾運用科技突破限制，首創元宇宙教會MeChurch，在虛擬空間延續耶穌廣傳福音的大使命。



元宇宙教會 MeChurch 在2月中成立，首場虛擬聚會在2月15日舉行，創辦人林以諾牧師，亦為飛躍網絡國際執行董事，跟元宇宙的自己向觀眾拜年，高歌《站立得穩》（I will not be shaken），他又跟培道小學合唱團唱出一首《神來到》， 打破空間限制在網絡上穿梭，虛擬的他則主持猜燈謎遊戲。



林以諾在會上解釋，MeChurch是一間「共創、共享、共榮」的元宇宙教會，藉由AR（虛擬現實）、VR（增強現實），加上3D技術等，結合現實世界建構虛擬生態系統，使用者游走於現實與虛擬世界。



他提醒，教會不在於如何運用科技，而是重視價值觀。教會是一齊「共創」的群體，元宇宙教會就是跟來自各方的人們一齊參與，包括成人和小孩，一起貢獻給教。



MeChurch也是一間「共享」的教會，共同參與以致共同享受成果，並非來到教會只想著有甚麼可取。台前幕後一齊參與的人共同榮耀上帝，在其崗位忠心事奉，即是做好這件事（well done），因此MeChurch亦是一間「共榮」的教會。



林以諾強調 ，MeChurch 只是元宇宙教會的雛型，為實現「共創、共享、共榮」的理念，今年推出「激盪迴響：元宇宙華人中文詩歌歌唱及創作比賽」，歡迎香港、台灣、馬來西亞、澳洲、紐西蘭，同一時區的人來參與。另有元宇宙教會元宵聚會、元宇宙教會Roblox STEM創作比賽等活動。



2023年 MeChurch 將延展實境工作室，用於定期教會服務和共同創建虛擬世界教會資源，計有：元宇宙崇拜服務、元宇宙婚禮、元宇宙教育、元宇宙葬禮。



在元宇宙有無限空間， MeChurch 同樣可以彰顯上帝國度的豐富和多元性。《聖經》以弗所書說：「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」（4:16）；「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所完全充滿的」（1:23）。

