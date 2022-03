香港首創元宇宙教會 林以諾稱信仰觀重於科技

新冠疫情肆虐兩年多,教會場所時開時關,香港牧者林以諾運用科技突破限制,首創元宇宙教會MeChurch,在虛擬空間延續耶穌廣傳福音的大使命。



元宇宙教會 MeChurch 在2月中成立,首場虛擬聚會在2月15日舉行,創辦人林以諾牧師,亦為飛躍網絡國際執行董事,跟元宇宙的自己向觀眾拜年,高歌《站立得穩》(I will not be shaken),他又跟培道小學合唱團唱出一首《神來到》, 打破空間限制在網絡上穿梭,虛擬的他則主持猜燈謎遊戲。



林以諾在會上解釋,MeChurch是一間「共創、共享、共榮」的元宇宙教會,藉由AR(虛擬現實)、VR(增強現實),加上3D技術等,結合現實世界建構虛擬生態系統,使用者游走於現實與虛擬世界。



他提醒,教會不在於如何運用科技,而是重視價值觀。教會是一齊「共創」的群體,元宇宙教會就是跟來自各方的人們一齊參與,包括成人和小孩,一起貢獻給教。



MeChurch也是一間「共享」的教會,共同參與以致共同享受成果,並非來到教會只想著有甚麼可取。台前幕後一齊參與的人共同榮耀上帝,在其崗位忠心事奉,即是做好這件事(well done),因此MeChurch亦是一間「共榮」的教會。



林以諾強調 ,MeChurch 只是元宇宙教會的雛型,為實現「共創、共享、共榮」的理念,今年推出「激盪迴響:元宇宙華人中文詩歌歌唱及創作比賽」,歡迎香港、台灣、馬來西亞、澳洲、紐西蘭,同一時區的人來參與。另有元宇宙教會元宵聚會、元宇宙教會Roblox STEM創作比賽等活動。



2023年 MeChurch 將延展實境工作室,用於定期教會服務和共同創建虛擬世界教會資源,計有:元宇宙崇拜服務、元宇宙婚禮、元宇宙教育、元宇宙葬禮。



在元宇宙有無限空間, MeChurch 同樣可以彰顯上帝國度的豐富和多元性。《聖經》以弗所書說:「全身都靠祂聯絡得合式,百節各按各職,照著各體的功用彼此相助,便叫身體漸漸增長,在愛中建立自己。」(4:16);「教會是祂的身體,是那充滿萬有者所完全充滿的」(1:23)。