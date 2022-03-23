基督教團體發起全城禁食 盼逆轉香港困境





3月16至17日為猶太人「普珥節」，適逢香港處於第五波變種病毒爆發，基督教禱告及敬拜培訓中心Kaleo發起三天全城禁食與敬拜，盼逆轉香港目前所處的困境。



「2022 普珥節禁食禱告敬拜」乃領受異象為香港這城及家庭禁食、悔改、獻上代求和祝禱，深信在任何環境，以懇切的祈禱和禁食尋求上帝時，衪將會信實地以良善和憐憫與人們相遇，改變面臨的困境。



據Kaleo網頁稱，禁食禱告及敬拜為期三天，由3月13日傍晚至3月16日傍晚，以Zoom形式進行，透過YouTube直播，參加者來自七個不同社會領域，包括媒體、家庭、藝術及娛樂、經濟、宗教、教育、政府的代表來祝福這城市，盼望該次集體敬拜由聖靈親自導引，因此不以特定機構來帶領，呼籲大家透過直播參與，或每家庭按聖靈帶領的方式在家敬拜，期望在普珥節的日子，合一的頌揚會如同馨香的祭來到主的面前，蒙祂的悅納。



普珥節是希伯來人為慶祝上帝將猶太人從敵人手中拯救出來而設立的節日，據以斯帖記9章18至32節，以斯帖王后時代，亞甲族的哈曼企圖滅絕猶太民族，為確定何時執行這個計劃，他們拈鬮（稱為普珥），以斯帖得悉這陰謀時，呼籲所有猶太人和她一同禁食三天。



以斯帖王后在王的第二天筵席揭露哈曼的陰謀，王一怒之下處死了哈曼，猶太人反敗為勝，將這兩天紀念為普珥節，以慶祝「猶太人脫離仇敵得平安，轉憂為喜，轉悲為樂的吉日」（以斯帖記9:22)。



Kaleo為IHOPU Forerunner Music Academy 禱告及敬拜培訓中心，旨在為高舉耶穌，裝備當地信徒敬拜和祈禱，並為培養團結提供環境。

