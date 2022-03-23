上帝加油！美國各地教堂免費氣油給市民

俄羅斯入侵烏克蘭推升油價，美國各地教堂發起「上帝加油」活動，為數百人提供免費天然氣。



北卡羅來納州夏洛特市多校區王國城市教（multi-campus Kingdom City Church）牧師布賴恩·卡恩（Brian Carn），上週日在名為「上帝加油」的活動中，向 300 多名司機贈送 35 美元的加油卡。



他更私人奉獻10,000 美元用於布魯克郡大道移動站（Brookshire Boulevard）舉行的活動，卡恩向參加此次活動的會友稱：「今天有很多人的生活受到影響，該次活動是一個機會，體驗上帝允許改變我們的生活。」並引述一位女士對他說：「我不需要汽油，我只需要祈禱。」



卡恩繼續說：「這就是活動的全部意義所在，上帝是如此信實，我們應該在三周前這樣做，但他們關閉了移動站。我們祈禱並祈求上帝為我們的需要而改變，我們看到上帝所做的只是阻止它，直到整個國家都在談論天然氣。」



目前平均汽油價格約為每加侖 4 美元。與此同時，在芝加哥，位於 Grand Crossing 附近的教會 New Life Covenant Church Southeast ，周六在蜆殼油站為 200 輛汽車在下午 12 時至 1時舉行加油活動。



主任牧師約翰·漢納 （John Hannah）說：「我站在教堂前向路過的人說，我們要祝福 200 輛汽車，詢問部分人是否願意給我們 25 美元，他們給了。我們當場就提出來了。」



位於北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）錫安山浸信會（Mount Zion Baptist Church）也在周六向煤氣城（Gastown）的第一批車輛免費贈送了汽油。



根據Fox 8新聞說報戲，教會領袖舉辦這次活動，因為他們認識到社區的需要。



此外，位於阿拉巴馬州蒙哥馬利的 新恩膏靈堂( Fresh Anointing House of Worship）向大約 100 輛汽車贈送 25 美元的免費汽油。



傑里邁亞·安德魯斯牧師（Jeremiah Andrews）說：「我們想成為人們和社區的祝福，所以看到機會便做這事情，對今天人們參與之高感到非常滿意。」

