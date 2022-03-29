教宗疫下祝福內地、香港教會：祂常和我們一起！

香港第五波疫情持續，教宗方濟各也關注事態，接受港區主教周守仁邀請，祝福內地教會及香港教會。



據公教頻道消息，天主教香港教區主教周守仁3月初應邀前往羅馬作晉牧後的非官式拜訪。在與教宗方濟各會面期間，周主教建議教宗在疫情下祝福內地教會及香港教會，教宗欣然接受建議，並即時以意大利文作出祝福。



教宗以「親愛的弟兄姐妹，天主教的信友們」稱呼教友，以及懷著感恩與愛慕之情問候大家，並感謝教友們為信仰所做的見證。教宗提到，這次新冠疫情給人們帶來了許多痛苦，但相信「祂常常和我們在一起！」鼓勵大家要耐心地盼望。



教宗向教會祝福全文（公教頻道中譯文）：



親愛的弟兄姐妹，天主教的信友們，我懷著感恩與愛慕之情問候你們！感謝你們為信仰所做的見證；感謝你們對我們的主耶穌基督和天主聖母瑪利亞的孝愛。



這次新冠疫情給我們帶來了許多痛苦，感謝你們為這疫情所做的工作和忍受的一切！讓我們偕同主一起前行；有時候，主似乎隱沒不見了，但是祂常常和我們在一起！我們要耐心地盼望！我的心和你們在一起，我非常愛你們！我為你們祈禱；也請求你們為我祈禱！



現在，我因全能的天主，聖父，聖子和聖神降福你們眾人！

