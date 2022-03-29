田納西州擬拆十字架 教堂另立16呎高十架抗衡

伊麗莎白頓市來了一群無神論者，要求市政府拆除公地上三個十字架，當地居民抗議、浸信會教堂全速製作16呎高十字架抗衡無神論者的行動。



伊麗莎白頓市（Elizabethton）林恩山上豎立三座十字架，是自1950年代開始由一群男孩子為教堂慶祝復活節製造的，多年來成為該市的地標，聖誕節期間十字架更亮起燈飾成為旅遊景點。



近年一群無神論者組織了Freedom From Religion Foundation（FFRF），鼓吹離教獲自由要求拆除十字架，認為宗教符號在市鎮的土地上存在違反《第一修正案》（First Amendment），法律顧問凱倫·海涅曼（Karen Heineman）表示：「基督徒本身已經是十字架，明顯釋放出基督教的信息，無需要用任何宗教符號來代表其信仰。」



該組織自2018年開始要求市政府拆除十字架，近日再次發起拆除行動，不過市政府一直保持沉默。



支持保留十字架的律師事務所First Liberty Institute反對拆十字架，去信無神論團體聲稱沒有違反憲法，在信中表明：「沒有跡象顯示林恩山上十字架的展示違反了憲法，十字架只是展覽讓人們清楚歷史和傳統。」



當地居民亦群起「護架」，上周末數十人聚集在林恩山展示抗議標語：「不要把十字架拆下來，我是基督徒，我支持十字架的存在。」



與此同時，亨特紀念浸信會（Hunter Memorial Baptist Church）豎立一座16呎高、7呎闊的十字紀念碑，距離林恩山僅數英里。



該教堂牧師道格·哈特利（Doug Hartley）直言，原本計劃在復活節才展示這個十字架，得悉無神論團體的拆除訴求後，加速製作這座標誌。



他說，希望能夠用溫柔的方法分享基督的愛，並非搞對抗，希望無論任何人都看到耶穌基督，期望他們帶著愛進入社區，讓基督得著榮耀。

