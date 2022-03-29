基督教團體推環保冷知識：棄塑減廚餘知多少？

地球資源有極限？垃圾哪裡來哪裡去？天主教基督徒合一委員會、香港信義會聯絡小組發起「保護生態環境行動」系列活動，其中一項邀請大家透過問卷承諾在生活實踐，例如外賣自備盛器、轉贈衣物；並附環保冷知識。



天主教基督徒合一委員會、香港信義會聯絡小組近日發起一項名為「保護生態環境行動齊齊響應該簡單實際的挑戰」，鼓勵大家從生活習慣開始。



文中指出，天主按照自己的形像造人，並且造了一男一女，祝福他們生育繁殖，充滿大地，治理大地，管理海中的魚、天空的飛鳥、各種在地上爬行的生物，從中反思都市人如何來治理大地和各樣生物？



在大城市生活非常方便，商場、超級市場、食肆林立，隨時隨地購物吃喝，疫情也催化了網購行為，住宅大廈負責清理家居垃圾的清潔工遇上不少困難，很多家居多了大型紙箱和外賣食物的膠盒，大量紙箱加上膠盒佔大量空間，而塑膠本身又是大自然難以分解的物料，為大地帶來更大的負荷。



發起組織建議從個人做起，減少外賣或自購可重覆使用的食物盒，減少使用膠盒，從少數人開始以至到教會，再從教會到所在的社區，甚至影響整座城市。



同時邀請大家棄塑，參與改變習慣行動，並指世界不少大改變都是從看似微不足道的改變開始，盼能為香港帶來不可思義的改變的行動，同時回應天主交付我們責任，作忠信的管家。



環保冷知識 生活習慣減少廢物



此外，透過問卷讓大家從生活具體了解環保概念。在問卷部分設環保冷知識，例如：1. 塑膠袋、餐具和吸管分解時間多少；2. 香港人丟棄得最多的垃圾是哪類；3. 淋浴佔家居耗水量多少；4. 沖涼十分鐘花掉多少水。（文末附答案）。



問卷後半部要求答卷者承諾實踐環保政策，計有不同類型的選擇：外賣食物時不取用即棄餐具；按個人食量預備食物，避免浪費食物；把不再適用的衣服/物品捐給有關慈善機構，轉贈有需要的人；慶節時用電子方法取代賀卡向其他人祝賀，只寄實體卡給不懂用電子裝置的朋友等。



最後鼓勵大家「從自己做起，從現在做起，從小事做起，積極保護環境，減少廢物，珍惜資源」。



答案：



1. 10-30年



2. 廚餘，佔都市固體廢物量三分一



3. 淋浴耗水量佔家居總用水量五成多



4. 沖十分鐘涼花掉一百公升水

