正委會祈世界和平 夏志誠盼教友：與主連結提升勇氣

新冠疫情蔓延全球、烏俄戰爭衝擊世界格局，香港天主教正義和平委員會3月24日為世界和平祈禱，夏志誠輔理主教指人達至和平，離不開日常與主的進深關係，且煉成聖者的勇氣。



聖者不畏強權怎樣煉成？



夏志誠輔理主教在祈禱會引述南美薩爾瓦多總主教聖羅梅洛（Oscar Romero）生平，他在受獨裁軍政府管治時期，不斷譴責當權者的暴行和指斥社會不公義，惜於1980年3月24日遇刺身亡。



聖者不畏權貴為人民發聲，勇氣怎樣煉成？夏志誠指聖羅梅洛的方法很簡單，每年去避靜；耶穌會神操方式深入祈禱反思，在主面前悔改；每日寫靈修札記。一方面與主建立深厚的關係，另方面進入人群探訪農民，與貧苦的人交朋友，了解他們的生活狀況，造就了聖者愛主愛人的心。



夏志誠續指：「聖羅梅洛給我們借鏡，培育一份與上主連結、關懷人群的心，當面對需要的時候，關懷人的心和勇氣自然流露出來。重要的不是等待時機來臨，是怎樣栽培與主與兄弟姊妹的關係。」



和平怎樣來？



《聖經》福音書記載有一嬰孩為我們誕生，藉著耶穌基督和平來到世界，宣講主的話語，我們便成為新造的人，脫去舊人成為耶穌基督的人，上帝的兒女是締造和平的人。



夏志誠說：「我們要是主的兒女，就有人性的尊嚴，世界不能奪去，這份人性尊嚴來自與主深刻的契合，也因著有這份契合對受苦者才有憐憫的痛心，視他們為兄弟姊妹，才有使命和力量去締造和平。」



今天面對疫情、烏克蘭與俄羅斯的戰爭，以致世界局勢不穩定，夏志誠以耶穌基督宣講的八福，呼籲弟兄姊妹為烏克蘭人民祈禱，一起記念受苦者的需要，作和平之子；「使人和睦的人有福了！因為他們必稱為神的兒子。」（馬太福音5:9）

