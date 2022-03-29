聯合世代青年論壇 創意結合新科技迎未來

大學生平台「聯合世代」於3月12至13日在台北方舟舉行青年論壇，主題為「METAFUTURE」，融合現今最新趨勢「元宇宙」的元素，透過五項新領域幫助下一代的年輕人與世界接軌。



是次青年論壇為第二年舉辦，參加者100多人，來自亞洲各地的大學生：香港、澳門、馬來西亞、緬甸、越南、台灣。為期兩天的專題講座和LIVEHOUSE主題圍繞五項新領域，包括：新媒體、新教育、新創業、新科技、新創藝，讓學員認識和明白區塊鏈、NFT、Web 3.0 、VR、AR等趨勢。



在談到未來科技與產業的結合時，講員分別提到現時盛行的話題「元宇宙」及「未來的虛擬資訊」。



Phantabear全球媒體策略長江秉承認為，未來很多行業將會被人工智能取代，但人類獨特的無限創意與創造力，是人工智能取替不到的，因這份創意是上帝賜給我們的。



馬來西亞麻坡中化中學台灣校友會理事長蘇再，以「未來的虛擬資訊會綜合在實體訊息裡面」為題分享工業4.0思維和5G時代的發展影響製造業及未來。他提到虛擬世界影響現實世界，未來的物品可能與人工智能結合，也就是未來的虛擬資訊會綜合在實體信息裡面。



在多元化的新媒體時代，未來巢科技科技總監蕭志平提醒大家，想要人家怎麼看見、認識真正的你，就由自己來做決定，猶如駭客的任務，就是選擇在別人眼中成為一個怎麼樣的人，是由我們來決定。而HTC 全球行銷創意內容與製作經理Zizi Chen勉勵大家，不要流失自我定義，花時間尋找自己是誰。



聯合世代乃聚合不同國家的大學生而設立的平台，透過這個平台讓每一個人找到屬於自己的價值，充滿創意藝術、活潑、歡樂和有愛的地方。

