來華宣教士慕拉第逝世110周年 學者分析宣教策略

美南浸信會傳教士慕拉第（Lottie Moon）來華傳教40年，逝世110年，有學者在研討會列出慕拉第成功的宣教策略，包括生活融入華人文化、搶救靈魂多於建立事工等，供今天宣教組織借鏡。



中西部浸信會神學院（MBTS）國語項目劉主生牧師在研討會發表，題目為「全球宣教策略與啟示」，指出慕拉第逝世110周年，是一位 受人尊崇的浸信會傳教士，在中國山東省宣教近40年，今年為她逝世110周年紀念。



慕拉第（1840年12月12日－1912年12月24日），原名夏洛特·迪格斯·「洛蒂」·蒙恩（Charlotte Diggs "Lottie" Moon），她為來華傳道的第一位西方單身女士，期間經歷了中國多場戰亂，包括1894年至1895年中日甲午戰爭、義和團運動、1911年辛亥革命，山東軍閥袁世凱也到她的教堂聽道，慕拉第在中國服事40多年、建立40多所學校、30多間教會，成千上萬中國人歸信基督。



劉主生又提到慕拉第來華宣教5個成功策略，值得今天的宣教士借鏡：



在羅馬當羅馬人



慕拉第來華融入中國文化，說得一口流利普通話，改換中國名字「Li Ti Ao」，讓當地人容易記得她。



對生活的熱愛



慕拉第又被稱為餅乾小姐，經常將烤餅放在門口讓孩子們前來取吃，藉此跟他們的母親建立關係，透過友誼佈道建築起一座福音橋樑。



效法耶穌進入和平之家



慕拉第在山東騎驢子從一個村莊到另一村莊，探訪每戶人家，跟他們談信仰。



建立靈命穩定的接班人



慕拉第在華積極培訓當地婦女，在東北成立婦女宣教協會，呼籲美南浸信會財務支持，並且組織祈禱小組為海外宣教士祈禱，也鼓勵婦女加入宣教運動。



犧牲自己成全上帝的福音工作



1912年發生山東大饑荒，慕拉第將食物給了當地人，自由捱餓，1912年2月1日因飢餓暈倒在床上，在送返美國途中，12月24日平安夜在船上離世安息主懷。



劉主生指出，慕拉第成為今天從事跨文化的機構、宣教士效法，反思在工場對當地人的愛心是否足夠，還是只重視街頭佈道、建立教會和學校、培訓中心而已。



該次研討會由Midwestern Baptist Theological Seminary （MBTS）中文部與韓國北方宣教會主辦、美南浸信會宣教部協辦，於2月25至26日舉行，主題為「我在這裡，請差遣我」，國際基督徒專家主講。

