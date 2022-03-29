公元前1400年文物出土：巴勒斯坦碑文刻 「耶和華」名字

巴勒斯坦巴路山（Mount Ebal）附近一個垃圾場發現古代石板「詛咒牌」，包含希伯來字母的上帝，將「Yahweh」（耶和華）名字的歷史記錄，推前幾個世紀至公元前1400年。



德克薩斯州凱蒂聖經神學院（Bible Seminary in Katy）考古研究所所長斯特林（Scott Stripling）3月24日宣布發現鉛板，並指：「將『耶和華』（Yahweh）名字的書面記錄推前幾個世紀，至少在公元前1200年，也許早在公元前1400年。」



該次發現可能引發聖經事件年代新一輪的辯論，尤其是出埃及記中講述的那些事件，這件2平方厘米（0.78 英寸）的護身符被稱為「詛咒牌」（curse tablet），它還讓人想起約書亞在附近建造祭壇的記載，以色列考古學家亞當·澤塔爾（Adam Zertal）於1980年代挖掘了該祭壇。



斯特林補充，今次在巴路山（Mount Ebal）附近一個垃圾場發現「詛咒牌」，申命記、約書亞記也稱為「詛咒山」，這是80年代考古學家亞當·澤塔爾確定為約書亞祭壇的結構的一部分，這次發現證實了聖經的記載。



他稱，巴路山石碑的文字提供了聖經經典之外的背景，但揭示了六個世紀前的歷史背景，對青銅時代晚期銘文的發現讓考古學家大吃一驚。在發現區域周圍的泥土在30多年前被丟棄，斯特林決定使用濕篩技術（wet-sifting technique）再次對其進行篩選之前，它已經過乾篩。



近年來，斯特林還宣佈在聖經示羅挖掘工作時，發現了一個會幕平台，今次發現的詛咒牌可能是標誌性發現，這種類型的發現每千年才出現一次。



海法大學教授加利爾（Gershon Galil）與另一位古學家一起破譯詛咒牌隱藏的文本，他們採用先進的斷層掃描來恢復隱藏的文本。



銘文上寫著：「被詛咒，被詛咒，被詛咒——被上帝 YHW 詛咒，你會被詛咒而死。詛咒你一定會死，被 YHW 詛咒——被詛咒，被詛咒，被詛咒。」



聖經博物館首席執行官哈里·哈格雷夫（Harry Hargrave）亦指出：「這件小物件可以幫助我們更好了解聖經的歷史、故事和影響——所有這些都在一平方英寸之內。」

