烏俄戰事：亞洲主教團結呼求和平

烏俄戰事進入第二個月，來自香港、日本、緬甸、菲律賓、韓國、印度的天主教主教們為烏克蘭人民遭受的苦難表示關懷，早前呼籲團結一心呼求和平。



香港主教周守仁對俄羅斯侵略所造成的生命和財產損失深表關切和悲痛，他指出：「在彌撒中懇切祈禱的力量可以促成人想像不到的事。」



日本天主教主教團主席、東京總教區菊地功（Isao Kikuchi）總主教發表聲明，指出許多生命危在旦夕，身為天主的兒女有責任保護天主恩賜的生命，並呼籲俄羅斯領導人停止侵略行為，相方通過對話走上重建和平的道路。



韓國首爾總主教鄭淳澤（Peter Chung Soon-taick）以當地教會的名義向烏克蘭教會發表團結關懷的信息，並為在避難的長者和孩童提供緊急救助金。



緬甸去年2月發生政變，民選政府被軍方推翻，天主教主教不忘世上受苦者，邀請信徒在大齋期為烏克蘭和祖國的和平進行祈禱和守齋。卑謬教區主教蓬喬（Alexander Pyone Cho）稱，大家都是主內弟兄姊妹，因此一起迫切祈禱，盼望天主為受戰禍的人民敞開人道救援走廊。



菲律賓天主教主教團主席、加洛坎教區主教戴維（Pablo Virgilio David）敦促眾人懇求上主「觸動俄羅斯人民的良心」，讓他們能「採取必要舉措向他們政府施壓，以終止這場戰爭」。



印度天主教主教團主席、孟買總主教格拉西亞斯（Oswald Gracias）樞機在聖灰瞻禮彌撒中指出「烏克蘭人民是我們的弟兄姊妹」，表達出關切之情。格拉西亞斯說：「我們處於和平與安全中，可以想像他們的困境，同時也不確定他們何時會受傷，會遭受炸彈影響。因此，讓我們為和平祈禱」。

