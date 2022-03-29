牧師死亡15分鐘 沒上天堂下地獄！





英國一位牧師在死去15分鐘後神蹟地復活了，他認為「祈禱的力量」和「上帝的旨意」拯救了他，並稱死亡後甚麼都沒看見、沒聽到任何聲音。



去年11月，英格蘭費勒姆五旬節教會（Living Word Pentecostal Church）牧師克里斯托弗·威克蘭 （Christopher Wickland）和三個最小的孩子在蹦床公園跳躍時開始嘔吐並暈倒。



工作人員四次使用除顫器重新啟動他的心臟，隨後他被緊急送往南安普敦聖瑪麗醫院的重症監護室。在那裡醫生告訴他的妻子特蕾西（Tracey），他心臟驟停，死了15分鐘。他們還警告她，如果他活下來，他可能會遭受腦和心臟損傷。



特蕾西得悉丈夫的情況後，立即聯繫了一個祈禱網絡的朋友為牧師祈禱：「我把它放在臉書上，這太棒了，因為來自世界各地的數百人聯繫我，告訴我他們正在為牧師祈禱。」



她補充，雖然公園的工作人員和醫生緊急救助丈夫，但如果不是所有這些人都在祈禱，丈夫會死的。



威克蘭在昏迷中度過了將近48小時，在醫院住了三週，然後在周日早上出院，令人難以置信的是，他的身體和精神都完全康復了。



這位牧師復活後，在臉書報平安，說：「這是一個神蹟，完全歸功於上帝的旨意和大家的迅速行動。我的會眾和世界各地的基督徒也為我祈禱，祈禱的力量救活了我，我感到很幸運。」



談到他的康復，這位47歲的牧師說：「醫生檢查了我的身體好幾次，我絕對沒有問題，他們不敢相信我死了這麼久，也沒有永久的損害。」並自言一直是個熱愛運動的人，現時已經恢復了跑步和舉重，也非常注意飲食，所以心臟驟停對他來說有點令人驚訝，但死亡不能擊倒他。



他還透露，死時從未見過或聽到過任何超自然現象：「我不知道自己死了，這都是甦醒過來後，家人和其他人告訴我的。當我死的時候，甚麼也沒有看到或聽到，就像有人將我的記憶完全抹去，我的大腦好像完全關閉了，甚麼也沒發生過一樣。」

