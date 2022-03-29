大齋期默想：耶穌升天去了哪裡？





為迎接復活節，教會於3月2日展開大齋期，為期40天，呼籲信徒默想基督救贖，有牧者更提出思考復活節重要元素：耶穌升天後去了哪裡？



宗教及政治評論員、聖彼得教堂（St Peters Free Church）牧師大衛·羅伯遜（David Robertson）在《今日基督教》（Christian Today）撰文，使徒行傳1章9節記載耶穌復活40天後，向門徒顯現說話的時候被一朵雲彩接去，看不見祂了。究竟耶穌升天去了哪裡？升天意味著甚麼？



對非基督徒或自由派信徒來說，耶穌升天是異想天開的傳說，奇怪的教義，如果耶穌真的從死裡復活又怎會身體升天呢？



羅伯遜反駁，他引用詩篇兩處地方談到耶穌升天，升天原文包含「上去」、「升高」、「生長」、「獻上」的意思：「你已經升上高天，擄掠仇敵…」（詩篇68:18）;「我若升到天上，你在那裡；我若在陰間下榻，你也在那裡。」（詩篇139:8）



耶穌升天斷了聯繫？



那麼，耶穌升天去了哪裡？去了另一個維度空間？天堂？羅伯遜解釋，耶穌不是坐太空船去了另一個星系，天堂也不是星座的行宮，是上帝所在的地方，祂無處不在，正如德國神學家莫特曼（Jürgen Moltmann）所說：「這地方完全被上帝的榮耀籠罩。」



耶穌升天對基督徒有甚麼意義？耶穌升天之前神人二性同時存在，升天之後神聖不變。基督徒不會因為耶穌不在世上跟祂斷絕關係，如果人親眼看見耶穌、觸摸到祂的身體才相信，耶穌在世的時候為甚麼仍然有人不相信十字架的救恩呢？因此耶穌升天後，基督徒藉聖靈仍然跟耶穌交往。



羅伯遜指，透過教會的工作看到耶穌，今天教會仍然繼續耶穌吩咐門徒履行的大使命：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。」基督徒有一個榮耀的希望，在地上是公民身分、在天國是神的兒女。



希伯來書4章4節：「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。」



腓立比書3章20至21節：「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。他要按著那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。」

