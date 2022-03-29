全球幸福指數出爐 基督徒快樂源自「安全感」

《2022全球幸福指數報告》出爐，芬蘭連續5年蟬聯最快樂國家，中國上升至72位，香港下降4位為81位；基督徒幸福感則來自5要素，安全感、生活態度等。



幸福指數：中國上升、香港下降



《2022全球幸福指數報告》（World Happiness Report）3月出爐，146個國家地區排名中，世界最快樂國家集中在北歐地區，其中芬蘭連續5年排第1位，首三位為芬蘭、丹麥、冰島；加拿大15位、美國16位。



今年中港兩地的排位略變，中國去年排84位上升12位，香港去年77位下降4位；東南亞方面，順序為台灣26位、新加坡27位、日本54位、韓國59位、菲律賓60位、泰國61位、馬來西亞70位、印尼87位。



受俄羅斯及烏克蘭戰事影響，兩個備受世界關注；排位方面，俄羅斯80位、烏克蘭98位；排位最低是阿富汗為146位。



幸福指數包含：人均國內生產總值、預期壽命、生活自由、困難時期的社會支持、低腐敗程度、高社會信任度等因素，得出幸福指數水平。



基督徒幸福感5大要素



幸福除了受大環境影響，個人層面如何達至？基督徒而言，幸福感來自5源頭：安全感、生活態度、自主權、人際關係、工作技能。



「安全感」靠誰，人為力量還是上帝的能力？耶穌示範給我們，人受環境影響判斷錯誤就失去安全感，約翰福音6章19至21節，耶穌行在水面上門徒看見以為是鬼怪便害怕起來，耶穌鼓勵我們剛強壯膽，背後反映我們對祂的信任有幾多。



「生活態度」包括對人對己，對人施予、對己節制。耶穌勸勉我們將自己所擁有的給予一個小弟兄身上就是服侍祂。



聖經用了三個僕人的比喻，指出人的幸福指數來自耶穌的肯定，在三個僕人的比喻當中，耶穌按著各人的才幹給了五千、二千、一千銀紙子，回來的時候對前兩個僕人讚賞，因為他們賺了五千和二千銀子，卻斥責懶惰的僕人，將一千銀子埋藏，耶穌並不欣賞將自己才幹埋藏 的人。



「自主權」就是怎樣安排自己的生活，有人盡一生努力賺錢以為換得生活保障，耶穌說積財在天的人才得到自由。



「人際關係」基督徒在生活上與人建立關係，彼此互動多麼美好，在上帝的角度跟隨耶穌的教導、服侍有需要的人、在社區彰顯上帝的福音，在主裡得到真正的幸福。



「衡量自己的工作技能」，耶穌按職業揀選十二門徒，耶穌本身是木匠，彼得是打魚、保羅織帳棚，耶穌揀選的門徒各盡其職，在地上按著他們的專才服侍人、榮耀神。



總結以上五點，基督徒在個人層面可以活出幸福感，並且將幸福伸延至身處的社區。

