毒販逃亡七年信耶穌 勸喻年輕人珍惜生命





販毒、入獄、逃亡，七年地獄生活，甚麼力量令一個生命瀕臨滅亡的人「復活」？



在英國，一個從地獄生命回轉的人、托馬斯（Ray Thomas）述說七年不為人道的生涯，十幾歲離家出走、吸毒、販毒，被判入監一年，監獄環境非常惡劣，每個囚犯都承受巨大的壓力，惟有為自己解說補回在外邊犯過的罪過，令自己良心稍為安樂。



離開監獄後繼續吸毒、被通緝、逃亡七年，最後自首再次回到監獄，出獄後已經35歲，人生都破碎了，試過兩次自殺不成功，吸毒後昏迷跌倒在鐵路電纜上，720伏特電壓通過身體，幸好火車延誤遲了進入月台，被人抬起的時候有人對他說：「上帝為你的生活制定了計劃」。



托馬斯自覺從沒嘗試過人們夢寐以求的自由生活，交女朋友、開派對、托馬斯，只有心靈空虛，有一天流著淚打電話給媽媽，告訴她一切然後掛斷了線，然後告訴上帝：「救救我吧！如果祢真的存在。」



過了兩星期，門鈴突然響起，一位老太太站在門外，劈頭一句就向他說：「上帝對你有一個計劃。」似曾熟悉的說話。



托馬斯邀請她入屋，老太太打開聖經，翻開到約翰福音3章16節：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。」



托馬斯說：「內心突然起了變化，從來沒想到有一個人愛我，在外邊結交的損友不會愛我，在監獄裡沒有人善待我，在家裡沒有人關心我。這位老太太揭開了我踏上基督徒之旅的一頁。」



他痛哭流淚，相信上帝看到自己的苦境來拯救，自言沒有上過天堂，但大半生經歷了地獄的生活，「上帝在我的心裡呼喚，回頭展開人生另一段旅程吧！」



今天的托馬斯「復活」了，並說：「我有妻子、漂亮的女兒，一份我熱愛的工作，以及與主美好的關係。」



此外，他還是英格蘭西南區青年計劃的牧者，在各區展開青年論壇，以過來人的身分裝備年輕人，以誠實、謙卑的態度事奉上帝，為要在社區建立天國。



托馬斯總結說：「上帝在社區一直工作，我在協助，喚醒年輕人啟發、裝備他們跟隨耶穌，勸喻他們珍惜年輕的生命。」

