疫情打擊旅遊業 導遊「轉行」振興福音

新冠疫情大流行旅遊業首當其衝，在馬來西亞一位導遊單親媽媽失業8個月，輪食物求生存，經歷人間冷暖，夜跪街頭呼喊上帝，神蹟發生在茨廠街……



失業求食物 冷暖人間



疫情之前為導遊招待貴賓的Cyndi Yong在《Christianity Malaysia》分享，從沒預料到新冠疫情持續兩年多，疫情爆發之後失業8個月，帶著年幼的女兒，基本生活所需困乏、被女兒學校追學費，為了求生排隊輪食物。



曾經走進昔日帶遊客消費的大型咖啡室，請求老闆給她一杯咖啡，被無情拒絕趕她離開；有次在街頭的麵檔請求店主半價給她一碗麵，店主動了慈心答應之外還煮多一碗麵給她的女兒，傲慢的咖啡店老闆與樸素的麵攤老闆成了強烈對比，她從麵攤老闆身上看了上帝的慈悲，以神的眼光看待周圍的人，決定服侍社區的貧窮人。



Cyndi回到從前在馬六甲大型美食廣場經營麵包店的地方，看到周圍都是破碎、染上惡習的窮人，在這裡認識一位店主和他的妻子，因債務萌生自殺就帶他們到教堂，在教會信了主，並且展開了新的生意還清債務。



「看到這些破碎的人，作為基督徒好像在黑暗中的螢火蟲，螢光小點卻令到整個社區光明起來。」 Cyndi說。



街頭福音事工雛型



Cyndi就在美食廣場播放基督教詩歌和牧師講道的信息，讓來往的行人都聽到福音故事，她繼而晚上帶著女兒到麵包店，請店主給些買剩的麵包，帶到唐人街和茨廠街坐在路邊跟露宿者傾談，給他們食物、聽他們的人生故事，幫助他們尋回失去的尊嚴和人生目標。



最初接觸的人是無家可歸的老年人，後來看到很多還不到30歲的年輕人，也有婦女和幼兒，這些人都因為失業無家可歸流浪街頭。Cyndi看到此情此景，在一個晚上跪在路中間呼喊上帝，求祂憐憫馬來西亞、唐人街、茨廠街，昔日唐人街是吉隆坡的心臟地帶，旅遊業委縮成為無家者和精神病患者的住處。



祈禱過後整條街發出響亮的喇叭聲，但這是凌晨4時30分，相信是上帝的聲音，此後神蹟發生整條唐人街租金變得低廉，中國人有能力回流，唐人街從外國人的手上回復華人社區。



茨廠街社區關懷事工在2020年11月16日開始， Cyndi稱新冠疫情大流行，社區不少人感染和離世打擊人們的感情和精神，在困難的時刻更令她反思疫情影響我們，還是基督徒在疫情下改變人們的生命？

