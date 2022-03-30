哀傷輔導講座 喪禮思念逝者疏導情緒





第五波疫情持續近三個月，死亡人數破7000，如何擁抱喪親的親友？近日在哀傷輔導講座上，臨床心理學家譚日新提出處理哀傷情緒的方式，如辦喪禮、開設思念網站等。情商管理專家余德淳指，夫婦因親人離世易生衝突，提出7點化解。



聖經看人生：生有時，死有時



婚姻及兒童啟導中心、福音證主協會3月27日舉辦「哀傷輔導‧療傷對話」講座《從擁抱到得力》，譚日新指出，關懷哀傷者之先宜認識重病人士的需要，外在是身體機能急劇衰退，內心感到憤怒、無助、恐懼；人生價值優先次序改變，從前重視的事情現在覺得不重要；尋求信仰此時為談信仰的好時機。



哀傷者眼見失去心愛的人好難受，失去父母好似失去過去，失去配偶好似失去現在，失去兒女好像失去將來，覺得永別倍感悲傷，有人埋怨追究責任覺得親人枉死。



聖經對人生觀有不同看法，傳道書3章1至13節：「 凡事都有定期，天下萬務都有定時。生有時，死有時；栽種有時，拔出所栽種的也有時……然而神從始至終的作為，人不能參透。」



處理哀傷情緒：辦喪禮



譚日新又指出，哀傷是一個過程，因著不同的人和事件，哀傷時間長短不能預測，哀傷令人長時間逃避、脫離社會、無法過正常生活，甚至出現抑鬱複雜的情緒，受傷者可以分享親人的過去，用平常的心回望整個歷程，找到意義從而走出悲傷。



處理哀傷情緒有幾種方法：接受現實，容許自己真實的情緒，不要壓抑；向人傾訴感受；寫日記；繪畫；作曲；彈琴；跳舞；向神祈禱；相信神的話；不要怪責上帝和自己；個人以外，還要跟家人共同度過。



喪禮具有疏導情緒的作用，讓親人思念逝去者，可考慮開設思念的網站，或親身到墳前訴說心中話；對於兒童以寓言故事的方式幫助他們認識死亡是甚麼一回事，告訴他們死亡好像蝌蚪變青蛙一樣；還有過時過節與家人一同紀念逝去者。



親人離世導致夫婦衝突 7點化解



情商管理專家余德淳指出，親人離世男女兩性觀點不同，導致夫婦產生衝突，他提出7點化解：



1. 接受大家感覺不同，承認未必有相同感受，表達願意陪伴對方



2. 男士不要理性指責，關心配偶所聽見所看見的



3. 夫婦將困惑事情放低，稍為休息，繼續保持溝通，有助正面看事實的真相



4. 交談深入了解，回想逝去者昔日的說話解開其意思



5. 回想逝去者的正面人生，例如對方如何在逆境樂觀地看事情



6 .即使悲傷認定是成長的契機



7. 苦難帶來人生最大的價值，腓立比書4章14節：「你們和我同受患難原是美事。」

