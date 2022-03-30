奧斯卡禮史密斯怒摑主持 歉稱：魔鬼來找我

第94屆奧斯卡頒獎典禮周一舉行期間，美國男演員史密斯不滿主持人嘲弄其妻子，上台怒摑對方，事後表示同儕提醒自己：「小心魔鬼來找他」。



第94屆奧斯卡頒獎典禮3月27日晚在舊金山舉行，威爾·史密斯（Will Smith）因不滿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）嘲笑愛妻珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）是光頭，突然走上台掌摑對方。



其後，史密斯在獲得最佳男主角獎，於台上致詞時向主辦方電影藝術與科學學院道歉，但沒有向基斯洛克道歉。他並透露休息期間，導演丹佐·華盛頓（Denzel Washington）提醒他「小心魔鬼」，叫他留意：「在你的最高峰時刻，要小心，那是魔鬼來找你的時候。」



華盛頓稱自己是「一個敬畏上帝的人」，他對媒體談到上帝、聖經和天堂，還透露向已故母親承諾「尊重她和上帝」。



對於史密斯摑人事件，華盛頓認為：「這是屬靈的爭戰，所以我不是從世俗的角度來看待它。如果你沒有屬靈的錨很容易被風吹走，你會陷入抑鬱。」



他補充說：「我們活在一個信息萬變的時代，喜歡行事譁眾取巧吸引人來追隨，久而久之習慣通過多種方式操縱別人，獲取滿足感，把人們像羊一樣引領去屠宰。」



事隔數日，史密斯在社交媒體向掌摑基斯洛克一事向對方道歉，不過主辦方電影藝術與科學學院譴責他的行為，並就此事開啟調查。



奧斯卡主辦方發聲明譴責，表示將展開調查或懲戒史密斯，根據章程，懲戒措施可能包括「中止或剝奪會員資格」。

