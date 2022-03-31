道在人間靈修對談會 默觀、行動活現靈性質素

新冠疫情打擊基督徒社靈，「道在人間靈修、輔導、文化中心」3月14日舉辦對談講座「疫線靈飛」，梁秀珊引用聖依納爵之言：「靈修包含默觀和行動」；劉文亮博士表示靈修是愛的互動過程：愛神、愛己、愛鄰舍、愛世界。



疫情下活出靈性質素



新冠疫情肆虐兩年多，世界不斷改變已經返不到轉頭，道風山基督教叢林署理主任劉文亮指出，疫情下活出靈性質素、生命的金銀寶石，能在上帝面前交帳，疫情出現使人變得更有耐性，關心身邊的人，願意靈修，生命更加貼近基督、自己和其他人，生命就更加成熟。



據劉文亮觀察，基督徒在疫情下的靈性跟教會或機構息息相關，如果整體有方向正面影響弟兄姊妹。



疫情改變聖地觀



梁秀珊認為，疫情給弟兄姊妹一個機遇，教會與牧者一齊，牧者有信心就能夠鼓勵信徒揀正面的路行。她個人在「意識醒察祈禱」裡靜思自己的感受，今日憂慮甚麼？怕甚麼？將這些情感在禱告裡告訴上帝，逐漸發覺我是誰，這是上帝邀請我們跟祂相遇的機會。



瞬息萬變的時代牧養形式也改變，這衍生「聖地」的概念，崇拜與祈禱是否一定在實體的教會，網上形式的敬拜是否窒礙了信徒祈禱及靈性生活，教會鼓勵信徒不要放棄。



何謂靈修生活？



聖公會聖雅各堂主任牧師梁秀珊指出，靈修生活的定義是，透過聖靈的幫助認識上主、自己愈來愈深，以致我們愛主更深，跟隨祂更加近，能夠達到此目標就是有美好的靈修生活。



她提出實用的靈修方法：外程、內程。外程指教會工作或活動，從事奉中經歷上帝； 內程指靈修讀經，耶穌會始創人聖依納爵提到：「靈修包含默觀和行動」，對外向型的基督徒透過行動更能經歷上帝，雅各書2章26節說：「信心沒有行為是死的」，因此靈修、默想、慈惠救濟，相輔相成同樣經歷上帝。



當看到上帝在我們世界生活裡，有了聖經分辨真理的基礎，然後進入人群。在香港基督宗派70萬信徒，每人打電話慰問10個人，就關心到了全香港的人。



梁秀珊在教會成立「大齋期靈修小組」網上群組，弟兄姊妹分享每日靈修祈禱的感受，群體有助個人建立持續靈修的習慣。



靈修是互動過程：愛神、愛己、愛鄰舍、愛世界



劉文亮回應，靈修中經歷愛是一種互動的過程，因著願意愛己，便帶著力量愛鄰舍，與人同行互相守望，當我愈來愈清晰看見自己在神的位置站立得穩，就會進入人間與其 他人站立得穩。



這種互動關係來自，我們先「愛神」：追求天國、甘心降服主、全力事奉等； 以至「愛己」操練謙卑、坦誠、緊守、自信等； 再而「愛鄰舍」分享心事 、彼此守望、祝福等； 從而「愛護世界」保育、愛惜各種生命、追求公平、引進群體公義。

