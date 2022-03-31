視障心理治療師創社企 盼種族宗教無障礙

社會大眾對失明人士認識與接納有多少？香港首位視障心理治療師黃明慧，8歲出現藥物過敏失去大部分視力，今天卻成立社企做點字曲奇，盼望殘障人士不被貼上負面標籤。



失明人士協進會社企委員會委員黃明慧，在港台電視節目及媒體分享，8歲時候出現藥物過敏導致全身皮膚、指甲脫落，內臟黏膜都脫落，這個病令她失去大部分視力。



年紀輕輕面對身體的疾病，怎樣渡過難關？她自言可能是基督徒，上帝讓她在痛楚中感到平安，過程裡沒有悲傷、難過、忿忿不平，反而接受自己成為另一個新的人。



現時她的右眼看不到東西、左眼可以看到光，黃明慧在香港主流學校讀中小學，中四到加拿大升學，還參與各種運動，騎馬、滑雪、滑水、風帆，並且獲得六個獎學金升上大學，在多倫多大學修讀心理學碩士，在加拿大安大略省成為第一位視障的註冊小學教師，現為香港首位視障心理治療師。



黃明慧表示，對出生的城市有感召，回到香港更成立「社企點字曲奇」，抱著同一使命，希望為這城集合不同能力的人發光發熱。她也希望社會對任何人士、種族、宗教、職業，包括殘障人士不會貼上負面標籤。



她創立的「社企點字曲奇」，在聖誕節及中秋節為客人準備曲奇和月餅，預留部分作義賣，從中向社會推廣甚麼是點字，讓大眾看到殘疾人士也可以成立這樣的社企。



「失明人士生產食品，全世界沒有，能夠成立品牌更加是很大的突破，社企聘請不同的人士，包括視障、智障、精神復康者、更新人士、單親媽媽。」黃明慧說。



「社企點字曲奇」也推出月餅，雖然是普通的奶黃款式，經過黃明慧的創意，製作出「黑色月餅」 ，月餅全黑色，好像灰炭一樣，賣相雖然不討好也不好意頭，但是內裡有一份意義。



黃明慧表示，月餅外皮由竹炭和黑芝麻搓成，比普通月餅多了一陣芝麻香味，也保留濃郁的奶油香味，預表「守得雲開見月明」，給人正向看事物的積極人生態度。

