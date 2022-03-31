北韓基督徒冒險 逆向奉獻基督教組織

宗教自由的地區，什一奉獻是信徒生活日常，在北韓基督徒卻要冒著風險，一名地下教會的老婦將基督教慈善機構的捐款，全部寄回作為獻給上帝。



監察全球信仰自由組織「敞開的門」（Open Doors）消息，一名北韓秘密教會的老婦（譯音：三陽）將該機構送給她作為冬季生活費的金錢，全數寄回機構。在北韓跟海外基督教組織聯繫面對很高的風險，基督徒老婦人將資金寄回是一項非常危險的行動。



「敞開的門」地區發言人表示，老婦人寧願冒著生命危險將全部金額奉獻給上帝，無懼冒著 飢餓、疾病、寒冷的天氣。



發言人還指，由於國際制裁北韓，加上新冠疫情大流行邊界封關，北韓對外貿易大受影響，擔憂國內的經濟民生，或糧食短。若果嚴重量食短缺，將會導致人民重回1990年大饑荒的日子。



不過，有信徒向該機構表示，對上帝充滿信心，並引用《聖經》約翰福音14章27節說：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」



「敞開的門」公佈2022「全球守望名單」（World Watch List），北韓排第2位，較去年下降一級；該機構估計現時約有5至7萬基督徒被關進勞改營。

