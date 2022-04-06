歐洲洛桑全球緊急祈禱會 俄羅斯基督徒為戰哀慟

俄羅斯與烏克蘭交戰超過一個月，歐洲洛桑3月啟動全球緊急祈禱會，俄羅斯基督徒發言時表示，為烏克蘭弟兄姊妹感到悲痛；另外有俄羅斯基督徒在教會籌募資金，送往烏國的人民。



俄羅斯基督徒流淚禱告



俄羅斯基督徒阿列克謝（Alexey S.）在祈禱會分享，出生於西伯利亞、23歲信耶穌，在基督裡找到信仰不僅是接受自己是上帝的孩子，是意識到在全世界都有弟兄姊妹，其中一個就是烏克蘭的朋友安吉拉，戰爭爆發後她帶著小孩和年老的奶奶逃難與丈夫分散。



他跟安吉拉認識自七年前，在雅加達的洛桑會議上，被她分享福音的勇氣震撼，安吉拉動員團隊進入烏克蘭各城市的夜總會，與那些永遠不會進入教會的人展開對話，從那時起，他們成了好朋友，



當主持人問誰願意為安吉拉禱告時，阿列克謝毫不猶疑地回應，開始邊哭邊向上帝祈求，並表示為世界的未來感到恐懼。



烏俄基督徒福音佈道成好友



安吉拉則分享，家住蘇梅（Sumy），一個約有25萬人的烏克蘭城市，位於烏俄邊境附近。2018年世界盃期間到過莫斯科進行街頭佈道，站在紅場與俄羅斯人和來自世界各地的遊客分享福音，與他們一起禱告。



去年秋天，安吉拉聯絡阿列克謝，合作在俄羅斯舉辦五個宣教強化班，把各國的宣教領袖聯合起來，一起禱告及團契。



對於戰爭，安吉拉認為：「敵人想要分裂我們，在烏克蘭和俄羅斯的教會之間播下仇恨和分離。」



她補充說：「對基督徒來說，最重要是記住，我們是同一個新婦，是基督的同一個身體。 祂的血流在我們的血管裡，我們都被祂的靈結合在一起。」



據悉，俄羅斯坦克和部隊於2月24日開始進入蘇梅，烏克蘭和俄羅斯軍隊在街道發生戰鬥，蘇梅一座教堂在被燒毀，軍事系大樓遭砲擊，出城的道路和橋樑被摧毀；3月8日蘇梅東部日維茨基（Veretenivka）約5,000居民經人道走廊撤離。



俄羅斯基督徒籌資金助烏人民



另外，俄羅斯基督徒（化名：奧莉亞）向監察全球信仰自由的組織「敞開的門」（Open Doors）透露，身為俄羅斯人心裡想著烏克蘭人民戰爭下的生活，期望戰爭完結，痛苦離開人的心靈，每天為烏克蘭人民祈禱。



奧莉亞表示，戰事發生之初她和家人都不相信這是事實，戰事發生一星期之後仍然無法接受，每想到當地人民的處境，面對暴力、苦難，還有數以萬計的難民逃離該國，每天都在哭。



她和教會組織了祈禱小組，弟兄姊妹日夜地祈禱，有許多人禁食，奧莉亞說：「我們為烏克蘭基督徒籌集了一些資金，希望可以傳送到當地，可惜戰事令兩個邊界關閉，現在祈禱希望有機會將資金交給當地人民。」



敞開的門呼籲大家繼續為局勢祈禱，求神介入敞開和平之路；求神安慰供應保護受苦面臨危險的人；求神給教會力量成為充滿盼望支持有需要的人的地方。

