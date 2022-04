國際兒童圖書日 安徒生童話啟發孩子靈性

「國際兒童圖書日」(4月2日)為著名丹麥兒童文學作家安徒生的誕辰,安徒生畢生創作無數的童話故事,當中基督教的思想留傳後世,為教養孩童走在耶和華的路上佳選讀物。



「國際兒童圖書日」(International Children's Book Day)源自1967年國際兒童圖書評議會於4月2日,以著名兒童文學作家安徒生(Hans Christian Anderson)的誕辰為節日,用以推廣圖書和促進閱讀。每年由一個國家之國際少年兒童讀物聯盟分會主辦國際兒童圖書日,確定一個主題,並邀請主辦國之作家和插圖畫家為全世界兒童寫短文、設計海報及宣傳。



在往常,這一天世界各地舉行活動,包括圖書館尋寶活動、寫作比賽、圖書獎頒獎、兒童文學作者交流的活動,讓孩子們熱愛閱讀,並進一步培養他們對閱讀的熱愛,在這節日特別聚焦在兒童讀物。



安徒生著名的童話故事數不勝數,包括《皇帝的新衣》(The Emperor’s New Clothes)、《小魚仙》 (The Little Mermaid) 、《夜鶯》 The Nightingale 、《冰雪女王》(The Snow Queen) 、《醜小鴨》(The Ugly Duckling) 、《賣火柴的小女孩》(A Little Match Girl)、《拇指姑娘》(Thumbelina)。



安徒生出生於1805年4月2日,丹麥作家暨詩人,童話作品聞名於世,作為基督徒童話故事流露信仰,例如《紅舞鞋》是充滿宗教意味的童話,帶出信仰上帝時必須虔誠無雜念。



《紅舞鞋》講述一個女孩從小生長在貧困的家庭,能夠擁有一雙鞋子是一種奢求,當她終於擁有一雙新鞋子時,雖然滿足內心渴望,卻遭受許多的折磨和痛苦。



女孩穿上鞋子時,雙腳不受控制地跳著舞,好像整個人被控制住似的,直到她斷絕慾望,要劊子手砍掉她慾望的來源「紅色的舞鞋」,才停下腳步,不受舞鞋所控制。



故事提醒人慾望不能滿足到心靈的空洞,人生也找不到任何出路的時候,惟有尋求上帝的幫助,內心斷絕雜念,思想淨化,才能得到寬恕,心靈才得以平靜,不再受外在所控制,獲得身心的解脫。