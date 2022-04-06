國際兒童圖書日 安徒生童話啟發孩子靈性





「國際兒童圖書日」（4月2日）為著名丹麥兒童文學作家安徒生的誕辰，安徒生畢生創作無數的童話故事，當中基督教的思想留傳後世，為教養孩童走在耶和華的路上佳選讀物。



「國際兒童圖書日」（International Children's Book Day）源自1967年國際兒童圖書評議會於4月2日，以著名兒童文學作家安徒生（Hans Christian Anderson）的誕辰為節日，用以推廣圖書和促進閱讀。每年由一個國家之國際少年兒童讀物聯盟分會主辦國際兒童圖書日，確定一個主題，並邀請主辦國之作家和插圖畫家為全世界兒童寫短文、設計海報及宣傳。



在往常，這一天世界各地舉行活動，包括圖書館尋寶活動、寫作比賽、圖書獎頒獎、兒童文學作者交流的活動，讓孩子們熱愛閱讀，並進一步培養他們對閱讀的熱愛，在這節日特別聚焦在兒童讀物。



安徒生著名的童話故事數不勝數，包括《皇帝的新衣》（The Emperor’s New Clothes）、《小魚仙》 (The Little Mermaid) 、《夜鶯》 The Nightingale 、《冰雪女王》（The Snow Queen） 、《醜小鴨》（The Ugly Duckling） 、《賣火柴的小女孩》（A Little Match Girl）、《拇指姑娘》（Thumbelina）。



安徒生出生於1805年4月2日，丹麥作家暨詩人，童話作品聞名於世，作為基督徒童話故事流露信仰，例如《紅舞鞋》是充滿宗教意味的童話，帶出信仰上帝時必須虔誠無雜念。



《紅舞鞋》講述一個女孩從小生長在貧困的家庭，能夠擁有一雙鞋子是一種奢求，當她終於擁有一雙新鞋子時，雖然滿足內心渴望，卻遭受許多的折磨和痛苦。



女孩穿上鞋子時，雙腳不受控制地跳著舞，好像整個人被控制住似的，直到她斷絕慾望，要劊子手砍掉她慾望的來源「紅色的舞鞋」，才停下腳步，不受舞鞋所控制。



故事提醒人慾望不能滿足到心靈的空洞，人生也找不到任何出路的時候，惟有尋求上帝的幫助，內心斷絕雜念，思想淨化，才能得到寬恕，心靈才得以平靜，不再受外在所控制，獲得身心的解脫。

