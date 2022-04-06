全球最大醫療船5月首航 600醫護提供千次手術

全球最大民用醫療船「Global Mercy」啟行，該船擁有200 張病床、6 個手術室、600 多名醫護，5月將首航到塞內加爾展開「非洲慶典」計劃，在當地進行手術、培訓和教育。



世界最大海上流動醫院



「Global Mercy」由基督教非牟利組織Mercy Ships擁有，為專門設計用作航行的海上醫院，長 174 米、寬 28.6 米，總噸位 37,000 噸，總面積7000平方米，內有200 張病床、6 個手術室，另設有化驗室、普通門診、眼科、牙科診所。團隊來自世界各地50多個國家的600 多名醫護、水手和義工。



5月首航往塞內加爾



「Global Mercy」醫療船現時停泊在西班牙特內里費島，完成最後階段準備工作後啟程前往塞內加爾進行首次人道主義任務，預計每年為塞內加爾人民進行數千次手術、牙科治療、培訓，新船將大大增強海上流動的醫療模式。



該船5 月底首次訪問非洲塞內加爾的達喀爾，跟去年 2 月在那地服務的另一艘醫療船「Africa Mercy」會合，並籌劃幾項活動，其中一項名為「非洲慶典」（Celebration of Africa），希望通過改變生活的手術，對非洲當地衛生工作者的培訓和教育，將其影響翻一番。



當兩艘船全面投入使用時，Mercy Ships 組織預計每年進行5,000多次手術、28,000 多次牙科治療，培訓 2,800 多名醫護人員。



Mercy Ships 組織由 Don 和 Deyon Stephens 於 1978 年創立，在超過55 個發展中國家／地區展開工作，提供價值超過 15 億歐元的服務，直接惠及超過 280 萬人。



船員團隊來自 60 多個國家的志願者組成，平均每年超過 1,200 人加入，包括外科醫生、牙醫、護士、醫護培訓員、教師、廚師、水手、工程師、農民等專業人士，貢獻他們的時間和技能。



根據 Lancet Global Surgery 2030 報告，估計每年有 1,690 萬人因為無法獲得手術治療而死亡，撒哈拉以南非洲地區超過 93% 的人口無法及時獲得安全的手術。

