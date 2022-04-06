俄軍交換俘虜 釋放烏裔美國牧師

烏俄兩軍交戰雙方活捉軍民，俄羅斯軍方近日釋放烏克蘭裔美國牧師，作為交換俘虜條件。



俄羅斯軍隊3月19日控制烏克蘭東南部城市梅利托波爾，活捉當時在家中的烏克蘭裔美國牧師迪米特里·博迪烏（Dmitry Bodyu）。



俄羅斯軍方一周後釋放博迪烏牧師，交換9名被烏克蘭軍俘虜的俄國士兵，牧師妻子在臉書報喜信表示「他們已經回到美國的家，多謝各方參與、關心、幫忙和愛，讚美主！神是美善的！」



伯利森（Burleson）「敞開的門教會」（Open Door Church）牧師歐迪斯·吉拉斯皮（Otis Gillaspie）為博迪烏和家人提供資助，讓他們能回到美國。



博迪烏牧師於1990年全家從蘇聯移民至美國，取得美國公民，其後牧師夫婦到烏克蘭宣教，在梅利托波爾生命之道教會（Word of Life Church）擔任牧師。



俄羅斯入侵烏克蘭時，博迪烏牧師仍本著傳福音的使命繼續留在當地照顧信徒，他曾表示：「有一種召命來自上帝，要做上帝讓他去做的事情，無論周圍發生甚麼。」



在戰事期間，博迪烏牧師開放教會接待無數的人，並且組成團契一起祈禱，彼此鼓勵，他還每天煮熱飯熱菜送給來避難的人。



對於現時戰況的影響，他表示手機網絡非常緩慢，有兩天沒有電、沒有水、沒有網絡、沒有手機訊號，不過他相信上帝聽祈禱，幫助他們，並指另一座城市比他們身處的地方更糟糕。



自俄軍入侵烏國以來，已超過1000萬人流離失所，難民人數或高達500萬人，引發人道主義危機。

