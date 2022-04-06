穆斯林齋戒月 祈禱冊揭開伊斯蘭世界與文化

2022年穆斯林齋戒月4月3日展開，國際運動組織出版《穆斯林世界：祈禱指南30天》，加深信徒認識伊斯蘭世界地理、歷史、文化、種族，每天按主題祈禱。



伊斯蘭教曆9月為齋戒月，齋戒月是偉大、喜慶、吉祥和尊貴的月份，因為安拉是在這個月把《古蘭經》降給穆斯林。



每年在伊斯蘭歷最神聖的齋月期間，基督徒在祈禱嚮導的帶領下一起祈禱基督吸引穆斯林歸向祂。齋月是基督徒為穆斯林鄰居、世界各地的穆斯林祈禱的好時機。



「為穆斯林世界祈禱 30 天」（30 DAYS PRAYER） 是一項始於 1993 年的國際運動，呼籲教會做出深思熟慮但尊重他人的努力，以了解、祈禱和接觸世界上的穆斯林鄰居，並且個人和家人一起參與。



主辦單位每年印刷祈禱小冊子，也可在30DaysPrayer.com下載，備成人及兒童版。該材料包含每日閱讀內容，重點關注伊斯蘭世界的各種主題、人群和地理區域。除了每天的主題焦點，還有祈禱點，還提供信息豐富的背景文章和參與資源。



第一天的主題是「信仰之火在阿富汗閃爍」，祈求神賜給阿富汗信徒勇氣分享福音，經歷神的同在、平安、供應和情感上的醫治；並願上帝提供更多接觸祂話語的途徑，激起更多信徒的心進入阿富汗。



據該網頁資料稱，每年恰逢重要的伊斯蘭宗教觀察月——齋月，是一年中穆斯林更深刻地意識到精神問題的時候。雖然媒體關於伊斯蘭極端主義的言論很容易激起對穆斯林的憤怒、恐懼甚至仇恨，但該運動試圖抵制這種泛泛而談的誘惑，而是決心以基督的思想和心靈回應和祈禱。



呼籲世界各地數以百萬計基督徒、各教派教會和事工加入運動，定期參與這個為穆斯林世界而發起最大、持續的祈禱。

