華人基督教聯會全港祈禱會 李思敬：疫下反思永生復活指望





新冠疫情第五波蔓延全港，香港華人基督教聯會4月3日舉行全港聯合網上祈禱會，主題為「悔改、合一、復興」，李思敬牧師呼籲人謙卑認罪反思永生、陳謳明大主教盼人尋回上帝創造的「我」與主合一；張振華牧師則指一粒病毒影響全球看到人的渺小。



該次祈禱會主題為「悔改、合一、復興」，分別由李思敬牧師、陳謳明大主教、張振華牧師順序按主題宣講信息，大會安排每位牧者短講之後由另外三位牧者領禱，計有王家輝牧師、陳培輝牧師、林津牧師。



李思敬：謙卑認罪反思永生



在「悔改」的主題上，中國神學研究院榮休院長李思敬牧師，呼籲信徒在上帝面前謙卑認罪。



他指出，新約聖經提到瘟疫只出現過一次，耶穌預示末世民要攻打民、國要攻打國，並且提醒門徒不要輕率地將災難和罪惡扣上因果關係。舊約阿摩司書則指神有公義審判，但祂亦有愛的管教。因此，基督徒面對生死存亡的焦慮、恐慌極限的挑戰，反思有否永生的把握、復活的指望，每日更新力量。



中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師領禱時表示，過去兩年疫情蔓延世界，看見人的脆弱，看似天災實為人禍，人類將大自然破壞製造惡菌，自食其果，求主寬恕盼人們速速回轉悔改。



他又指，不論科學家如何加速研發疫苗和藥物，病毒仍然擴散，在主面前人們多麼渺小，求主使我們更加警醒；也懇求萬恩之主看顧前線醫護人員的辛勞和犧牲；基督徒則互相守望，成為施恩的管道，讓人看見真正的福音。



陳謳明：恢復上帝創造的「我」與主合一



香港聖公會教省主教長陳謳明大主教， 以大會第二個主題「合一」作教導，合一是氣質， 他引用柏拉圖所說人有兩個我，一個是來自上帝，有靈氣、美善、良知、憐憫的心腸、屬靈的觸覺。



另一個「我」是離開上帝之後的敗壞，以人為中心 、撕裂自己和別人、濫用土地上的資源，假若希望疫情消退，心態需要改變，與上主合一，以祂創造世界的秩序成為我們管理世界的藍圖。



香港浸信會聯會第一副會長陳培輝牧師，為眾人 進入合而為一祈禱， 盼在疫情之下教會和信徒彼此警醒守望，靠主站立得穩，穿戴神所賜的全副軍裝在城市的破口宣告神大而可畏的名，叫魔鬼的能力完全瓦解，病毒滅絕淨盡。



張振華：信徒為全港市民的光明和燈臺



基督教香港信義會監督張振華牧師，在復興之路提醒信徒三件事 :



第一，鼓勵眾人疫情之下忍耐和用心克服困苦，為了將來香港有美好的環境、教會重新出發。聖經給我們教導，以色列人被巴比倫人滅亡承受痛苦，先知提醒以色列人上帝要祂的子民脫離罪惡重新復興，上帝的心意要重建聖殿，傳揚獨一真神。今天我們也是經歷這樣，將來我們的人生要復興過來。



第二，我們今日經歷屬靈的事情，就是體會人非常微小，一粒小病毒影響全世界，我們從禱告中領悟，遇到任何事情與主緊緊的連結，因為離開住了主不能作甚麼。



第三，基督徒要成為全港七百多萬市民的光明和燈臺，港人面對困難的時候，你我團結，今次的經歷讓我們看到大家在同一個城市長大和成長，我們欠他們福音的債，所以疫情下不單是個人的生活，也是承擔整個香港的福音使命。



循道衛理聯合教會會長林津牧師為教會更新與復興禱告，呼籲弟兄姊妹在大齋期親近主，疫境當中繼續主賜予的使命和恩賜。



他也為到整個世界和社會祈禱，求主使用每個信徒把握機會，用愛和關心將所擁有的與人分享，激發傳福音的心智，把真正的平安和祝福帶給每一個有需要的人。

