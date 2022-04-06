馬鞍峰教會青年編、導、演微電影籲傷健共融

馬鞍峰香港教會青年事工近日宣傳微電影，新作由一群青年領袖自編、自導、自演，透過兩個女孩追逐舞蹈夢想的故事，活出獨特的我，帶出上帝給人希望的信息。



據馬鞍峰香港教會青年事工資料指，微電影《Now Or Never》由一群來自馬鞍峰香港教會青年事工SYM和青年領袖自編、自導、自演製作，目的希望給大家帶來希望，並明白每個人都是神所獨一無二的創造，雖然人有局限但也有自己的才能，只有找到真實身份和獨特性才能找到上帝賦予自己真正的目的。



該齣微電影講述兩個女孩追逐舞蹈夢想的故事，兩人經歷阻撓但透過互相支持的過程，帶著一顆純潔的心，夢想終於實現。



負責編劇、導演助理、道具、剪接、字幕，一手包辦多角色的Maggie Lee在預告片視頻分享，故事源於曾經參加過Time to Dance手語舞活動，當中學識了手語，正配合今次微電影的跳舞主題，腦海出現聾和健全的兩個女孩，藉著跳舞產生有情，克服很多困難，其故事構思也得到大家的認同。



她又提到，第一天踏進馬鞍峰教會，看見一群手語的弟兄姊妹進行崇拜，是她探訪過的教會少有，留下深刻印象，認為大家都可以共融在一起享受崇拜；並期望該齣微電，不論大家身處甚麼環境，疫情下在家或在教會，甚至抱病都能享受。

