毒海浮沉8年 福音戒毒成功當牧師





吸毒、戒毒、再吸毒……毒海浮沉8年至終福音戒毒成功。在緬甸，一位吸毒者轉身為牧師，並建立戒毒中心服侍千人。



成長於緬甸的段牧師接受《基督時報》專訪分享毒海浮沉的故事。段牧師10來歲便接觸毒品，1960年代跟父母從雲南臨滄市到緬甸謀生，種植罌粟整片農地都是藥物，15、16歲開始服毒藥物，在當地吸毒和吸煙沒有怎麼不相同，都只是經商的行為，但他不知道原來販毒是犯法活動。



他後來從農村搬到城市沒有鴉片，轉吸食海洛英，結果上癮，好像被魔鬼控制一樣， 段牧師後來認識做生意一位姐姐，轉介他認識一位戒毒成功的弟兄，在泰國北部「黎明行動福音戒毒中心」成功戒毒。



段牧師山長水遠去到教堂，發覺戒毒方法是閱讀聖經、祈禱依靠耶穌，抱著懷疑的心態，8年毒癮是否能戒掉？曾經嘗試過不同的方法，服用戒毒藥物但都不成功，於是決定一試。



結果用了1個月3天戒掉8年的毒癮，並且醒覺要停止吸毒必須透過相信耶穌來解除罪惡，原來戒毒與罪惡有直接關係，以前用錯了方法所以戒不掉。



成功脫癮之後， 段牧師在教會完成訓練課程，回到緬甸在一所華人神學院讀神學，四年後畢業，於2004年正式從事戒毒工作，創立緬甸福音戒毒中心（Gospel Drug Rehabilitation Center） ，現時戒毒中心共11所，幫助了幾千名吸毒者戒毒。



福音戒毒中心的經費由教會和弟兄姊妹奉獻之外，中心的所員從事勞動活動養活自己，例如耕種、種植蔬菜。由於從事體力工作幫助身體新陳代謝，所員每天工作3小時，然後一齊讀聖經學習真理，互相關懷、精神上得到支持。他們每日在中心學習四堂聖經，加上三小時戶外工作體力鍛鍊，還從事一些職業技能培訓，例如電焊、木工等。



今天該中心的所員參加為期三年的門徒訓練，吸毒者信主後，一人悔改全家得福氣。 段牧師深信，中心能夠繼續向前行，全賴上帝呼召他去愛這群不可愛的社會邊緣人，並且透過自身過來人經歷，就更能鼓勵同類經歷的人，回應上帝的呼召。



最後 ，段牧師用提摩太前書6章7至8節鼓勵大家：「我們沒有帶甚麼到世上來，也不能帶甚麼去，只要有衣有食，就當知足。」

