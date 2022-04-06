教育傳媒推出聖經多媒體平台

新冠疫情衝擊教會兒童事工，青少年從實體轉移網上，在英國有教育媒體公司Wonderborn Studios推出全新聖經多媒體平台，為教會培育未來的青年領袖。



RaiseUPFaith是一個全新的課程平台，專為兒童和青年事工領袖創建，提供豐富的多媒體內容和課程，吸引年輕人的思想和激發心靈。平台收集敬拜視頻、講座、聖經故事和動畫，用家按年齡或經文搜索，在網上學習。



課程之一的《上帝的召喚 - 任務真棒》取自 God Rocks，內容談到耶穌給了門徒有史以來最令人敬畏、最激動人心和最重要的使命：向世界分享上帝大愛的好消息，以便其他人認識耶穌和愛祂。在節目中探討耶穌與門徒留下的命令，將福音傳到地極，奉父子聖靈之名給他們施洗，藉此了解今天信徒履行這項令人敬畏的大使命的意義。



教育媒體公司Wonderborn Studios數位策劃主管 Duncan Reid表示，兒童事工領袖在新冠疫情後時代面臨三大挑戰。



首先是年輕人根本不會回到教堂，研究顯示84% 的基督徒在 19 歲時開始信仰，但 0-16 歲年齡段的人口下降最快，對教會是一個巨大的生存挑戰，如果現在不致力服侍年輕人，20 年後誰來領導教會？



另一問題是兒童花大部分時間在網上，年齡在 0 到 18 歲之間的教會年輕人，在同一時間段內只在教會呆了 900 小時，到他們 18 歲時加起來的時間只有一個多月。所以一個年輕人花在屏幕前的時間與花在教堂的時間形成鮮明對比。這就是兒童事工領袖所面臨的挑戰：如何創建與他們所期望的一切相悖的內容？



第三項挑戰是新冠大流行後，事奉人員參與實體教會的兒童事工人次減少，人手及輪替次數緊拙，這使教會更難建立兒童事工。據福音派聯盟去年秋天的一項研究發現，自疫情開始以來，24% 的教會減少或停止了青年工作，17% 的教會減少或停止了兒童工作，這是在 0-16 歲人口下降最快的時候。



Duncan Reid 又指，在大流行開始時，公司想製作內容有質量的廣播視頻來幫助基督徒社區，但從合作夥伴尋找現有的資源時，發覺找不到任何人在做這種多媒體內容。



他認為，RaiseUPFaith滿足孩子對高質量多媒體的巨大興趣，同時確保資源有限的教會能應付開支，相信RaiseUPFaith是獨一無二的，因為它的節目多樣性和物有所值。



最後，Duncan Reid相信，屬靈生命的培養可透過聖經故事、祈禱，甚至電子遊戲、手工藝品來補充，新一代的未來教會領袖將不再一樣。

