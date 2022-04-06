清明節六宗悼念疫下亡者 基督教辦追思會

香港自第五波疫情錄得死亡個案8000多宗，年齡集中在70歲以上長者，六宗教領袖座談會呼應社福界聯合抗疫大行動，於清明節（4月5日）發起「悼亡慰生儀禮」，基督教則為染疫離世者及家屬舉辦追思會，盼可安慰巿民，並注目於上帝的永恆。



基督教看死亡：復活與生命在主



追思會於循道衛理聯合教會香港堂舉行，時間約半小時，在YouTube平台直播，從視頻可見，教堂正中放置巨型十字架，兩旁掛上對聯「復活在我」及「生命在我」（引自約翰福音11章25節）。



基督教協進會主席王家輝牧師在預錄影片指出辦追思會目的，乃基督教信仰看重生命，無論生者或死者都應該擁有尊嚴，因此基督教期望表達對逝者家屬的關心和慰問，以追思禮拜方式一起懷念失去生命的人，致以尊敬；另一方面向在世的家人得到安慰和鼓勵，並且祝願他們好好保重和生活。



主席陳德昌牧師在會前祈禱時，求主憐憫大地，接收每個疫情離世的生命，安慰每個離世者的家人；並指疫症無情人間有愛，求恩主施慈悲、憐憫臨格大地，今天讓眾人懷著敬畏的心，思念每位離世者的生命。



死亡是通向永恆的一道門



循道衛理聯合教會會長林津牧師分享信息，提到第五波疫情感染，患病入院人數眾多，超出醫療負荷，不少人對離世的親友難以接受，或質疑上天為何對他們如此不公平？



林津牧師表示：「聖經告訴我們每個人必有一生，亦終必會有一死，人面對死亡特別是親人一定感到哀傷，但死亡並不是人生命最終結果，死亡是通向永恆的一道門，在永恆當中上帝賜下豐盛的恩典，讓每一位願意得著的人，都可以享受這份永遠的滿足和喜樂。」



他又指出，人在世遭遇不少困難，但上帝的公平和公義必定會彰顯，因此逝者在世經歷的苦楚，現在已經在上帝懷抱得到完全的安息。



林津牧師勉勵在世的人不用為此擔心，或者為離世者感到虧欠，只要在世懷緬他們，紀念他們曾經給予的愛和祝福，感恩上帝為大家在將來永恆中再次相會作了最好的準備，到時喜樂和滿足將會更大。



最後，主席陳德昌牧師帶領會眾追思祈禱，安靜中追思懷念疫情裡不幸染病離世的眾人。

