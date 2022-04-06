創世紀文學頒獎禮 張曉風：用華人看得懂語言來寫





位於南加州的創世記文字培訓書苑一直推動華文閱讀及書寫，並舉辦創世紀文學頒獎，今年踏入第二屆，著名散文家張曉風勉勵基督徒，為主用心寫作，以華人看得懂的語言來寫。



創世紀文學獎異象為「推動文字事奉，創寫新的世紀，在時代裡攜手，於時間裡傳承」，設有聖經故事獎、散文獎以及今年新增的短篇小說獎，去年6月開始徵文，今年2月19舉行線上頒獎禮，著名散文家張曉風首次擔任該屆文學獎評審。



她在去年的徵文活動藉著講說公元前311年戰國策故事中，「死馬當活馬醫」的俗諺引發大家對文學創作的深思。故事講述燕昭王登基，勵精圖治招天下賢士，於是郭隗跟昭王講了一個寓言：從前有一位國君，願意用千金買一匹千里馬，國君手下有位名不經傳的人，自告奮勇請求去買千里馬，可是耽延了3個月千里馬已成骨頭，他仍用1000金買下獻君，並稱是為了讓天下人都知道，大王您是真心實意地想出高價錢買馬，並不是欺騙別人。果然，不到一年時間，就有人送來了3匹千里馬。



張曉風以故事喻意，認為縱使現時教會文字事工並不十分成熟，仍鼓勵基督徒作者勇敢拿起筆來寫，若然所創作的作品只是平平凡凡，但卻因此引發出更好的作者和作品，豈非快事一樁，所以勉勵信徒繼續寫文章。



在今年頒獎禮，張曉風致辭時用「文無第一，武無第二」勉勵基督徒，創作不是看重第一名，乃是看重自己寫作的每一個階段。創作人是為主寫作，用心一篇一篇地寫，用華人能看得懂的語言來寫，不是用艱澀的、或者是基督教背景的用詞，而是用對方所熟悉的語言，她承認這是很大的挑戰，卻是一個很有意義的挑戰，是為未信主的人而寫作。



今屆參賽作品共收518份、353位參賽者來自中、港、台、新加坡、馬來西亞、美加、歐洲、澳洲等地方。

