人際流動三招自我保護 區祥江提醒小心病態反應

人際互動中怎樣了解自己的行為？中國神學研究院輔導科教授區祥江在一課堂介紹「人際流動理論」，以親近、抽離或對抗別人避免不被傷害；若將理論放進神人關係，出現甚麼情境？



區祥江在課堂引用德國心理學家和精神病學家卡倫·荷妮（Karen Horney）的「人際流動理論」，並指理論跟其成長息息相關，荷妮生於1885年德國漢堡，父親是船長性格嚴苛，為基要派信徒，看低女性地位，寵愛大兒子，因而令荷妮受傷害。



根據荷妮的理論，人際流動產生焦慮時，人以三種方法處理，目的降低焦慮避免不被傷害：1.行近人；2.對抗人；3.離開人。



「行近人」（Moves Towards）對人表示友善源於如果你愛我，你就不會傷害我的想法；「對抗人」（Moves Against）對抗爭取生存空間，如果我擁有權力，你就不能傷害我 ；「離開人」（Moves Away）隱身而退，以為自己退讓，對方就不會傷害我。



人際流動可能出於性格，在職場可以是良性競爭，但是如果為了遷就人沒有了自己、一心只想打底對方、抽離只為退縮，這是病態的反應。



此外，區祥江將人際流動整理出9種組合，每一種行為對方可有三種反應，例如行近人時，對方行近自己、離開自己、或對抗自己，如此類推；如果加上健康的反應，人際流動有36種組合。



區祥江繼而將這套理論放諸於「神人關係的流動」，發展出三個模式：1.神走近我；2.神離開我；神對抗我。



我們也可以有三種方式回應，例如神行近我，我也親近祂；或者遇上苦難時，我對抗神，感覺在屬靈黑夜裡，上帝好像掩面不見我。在屬靈旅程歷程上遇到這處境，藉著「神人關係的流動」幫助我們反思與神的關係。



最後，區祥江以羅馬書11章33節勉勵信徒存著敬畏的心經歷上帝：「深哉，神豐富的智慧和知識！他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！」



「從人際流動中聆聽自己」為中國神學研究院基督教研究文憑（網上）課程體驗課堂之一，視頻於2月11日上載YouTube平台，超過4千人次觀看。

