美疾制中心調查：疫情封鎖心靈 44%學生感悲傷

美國疾病管制與預防中心發佈一項調查，關於新冠疫情及封城對兒童與青少年心理健康影響，結果發現超過十分四青少年感到悲傷和絕望，每5人有1人考慮過結束生命。



該項調查於去年上半年進行，調查發現超過 44% 的 9 至 12 年級學生經歷持續的悲傷或絕望感。調查還發現，19.9% 的青少年認真考慮過自殺，9% 的青少年在 2020 年許多學校關閉的大流行封鎖期間試圖自殺。



學生的心理健康狀況不佳則超過 37% ，缺乏友情和遠離朋友對學生的負面影響更大，因為虛擬學習無法替代與朋友保持親密關係，在新冠大流行期間學生覺得與家人、朋友或其他群體幾乎沒有聯繫，即使透過手機或社交平台等工具。



調查另發現，在2020年封鎖高峰期間，大多數青少年在家中受到父母或其他成年人的侮辱、貶低和其他形式的情感虐待。大約 55% 的人表示，在封鎖期間，他們在家中遭受成年人的詛咒或其他言語侮辱，超過 11% 的人指出遭受過身體虐待。



報告建議，在後新冠大疫情大家需有意識改善人際關係，在家庭、社區、學校增強與人聯繫感，社區的綜合策略可能改善青少年心理健康。



疾病管制與預防中心代理首席副主任黛布拉醫生（Debra Houry）在一份聲明中說：「新冠大流行造成了創傷性壓力源，有可能進一步侵蝕學生的心理健康。」



她補充，這種迫在眉睫的心理健康激增將為個人、家庭和社區帶來更多挑戰，包括自殺和吸毒過量導致的死亡人數增加。這次影響與第一波疫情浪潮一樣，影響黑人、西班牙裔人、老年人、所有種族，以及社會經濟地位較低的群體，還有前線的醫護人員。

