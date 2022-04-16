印度卡納塔克邦政府拆除20呎高耶穌雕像

印度南部卡納塔克邦當局拆除矗立18年的20呎高耶穌雕像，班加羅爾大主教指教會擁有雕像所在土地的法權文件。



該雕像位於Gokunte村聖弗朗西斯· 澤維爾教堂旁邊，政部門指該雕像建在政府指定的動物牧場上，但當地基督教領導人指土地的所有權仍在審理中。



班加羅爾大主教彼得·馬查多（Peter Machado）發聲明，譴責當局拆除雕像行為，認為教會擁有雕像所在土地的所有權文件。



他指，當局派出二百多名警察和推土機，強行拆除耶穌雕像，無情摧毀基督教建築物，在該基督教村內除了20呎耶穌雕像，還有14個十字架站。法院仍在審理文件之時，地方當局應該聽從高等法院指令，法庭已經發出暫停清拆令。



馬查多又指出，在過去兩年至少六次類似拆除行動，全邦教堂都受到威脅。



梵蒂岡新聞社《信仰通訊社》引述，一位牧師指出案件安排在星期三進行聽證會，就是拆除耶穌像的第二天，有村民認為，一個印度教民族主義團體向高等法院提交 拆除雕像請願書，令到該地區局勢緊張。



負責監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors） 公佈《2022全球守望名單》（World Watch List），印度排第10位。

