日本兒童基金會7億援助烏克蘭兒童

日本兒童基金會為支持烏克蘭和海外兒童及其家庭，以 7 億日元（580 萬美元）綜合支援，為 47,000 人提供食物分配和精神護理。



日本兒童基金會乃國際網絡組織兒童基金會聯盟成員，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭對平民造成了巨大影響，據報導，截至 3 月 26 日，已有 130 多名兒童死亡。面對日益加深的人道主義危機，兒童基金會利用在烏克蘭活躍了近20年的德國兒童基金會的歷史，迅速啟動了對烏克蘭的緊急援助。



該基金會指出，到目前為止已向 4,900 多名兒童及其家人運送救援物資，由於戰事未有緩和趨勢，因此需要繼續提供支持。對孩子的心理照顧也是一個問題，一名在當地工作的意大利工作人員說：「當媽媽離他們的視線只有幾米的時候，一些女孩就開始哭泣和恐慌，孩子們正處於焦慮和恐懼之中。」



具體支持包括四項目：（1）提供食品、藥品、嬰兒食品、尿布等物資，（2）現金支付難民到其他國家的交通費用，（3）支持建立和維護避難所，（4）們通過為兒童和娛樂創造場所來提供心理護理。



日本兒童基金會以亞洲為中心，為支援貧困兒童健康成長、當地人民的獨立為目標的非牟利組織。其起源追溯到1948年，當時美國私人組織基督教兒童基金會（CCF）資助日本在戰爭中受傷的孤兒。



兒童基金會聯盟是一個由 12 個致力於支持兒童的組織組成的國際網絡，日本兒童基金會於 2005 年 4 月加入，與 70 多個國家的 2300 萬兒童和家庭合作，改善貧困和導致貧困的環境。

