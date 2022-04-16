中神晝夜「詩」想系列 李穎婷析詩篇90：數算日子得智慧





⾯對疫情基督徒仍堅信上帝看顧世界，中國神學研究院助理教授李穎婷在「晝夜『詩』想」信息系列其中一講分析詩篇90篇，勉勵信徒以超然眼界數算有限人生，得著智慧的心敬畏神回轉歸向祂。



李穎婷以主題「數算隔離的日子」析解詩篇90篇，指出詩人大衛多處提到「日子」，旨在為無常的人生帶來盼望，而詩篇90篇的結構經文分三部分：



第一部分（1至6節），描述上帝永恆性和超越性，如世世代代、從恆古到永遠、人歸於塵土的字句，對比人的生命何等短暫。



第二部分（7至11節），描述人和社會的罪孽引起神的憤怒，也因著生命短暫勞苦愁煩，詩人針對生命根源，勸喻人曉得神的怒氣而敬畏神。



第三部分（12至17節），描述從勞苦的日子轉化過來，當中提到4個祈求：



1. 祈求神教我們怎樣數算日子才懂得智慧；



2. 祈求神轉回憐憫人止息憤怒；



3. 祈求神使我們飽得祂的慈愛，神按照我們受苦的日子和遭難的年代使我們喜樂；



4. 祈求神彰顯祂自己，詩人從個人祈求轉移到神身上，重復提到願神「堅立」，堅立具有持續性的意思，以至神的工作向人的子孫後代顯明，這回應第一部分人生的短暫。



李穎婷指，四個祈求的焦點是神自己，祈求神轉回人便得到盼望；整篇詩篇所說的數算日子不是叫我們只為人生規劃，是叫我們敬畏神因為智慧的心是從敬畏上主而來，也是人生唯一的出路；詩人大衛沒有迴避人生的短暫，仍然尋求人生盼望和出路的神。



詩篇90篇也是摩西的祈禱，摩西帶領以色列人在曠野兜兜轉轉，在人生愁煩的日子，仍然帶著期待盼望下一代回轉歸向耶和華，在上帝的憤怒中從新被接納，結束受苦的日子飽得神的慈愛。



李穎婷總結詩篇90篇的教導，我們不單看自己短暫的人生，更有一個超然眼界去數算有限的日子，因此焦點不單放在個人身上，而是放在子子孫孫，子孫後代也意味著下一代的教會群體，在永恆的神裡願祂一直堅固我們一代一代的工，免罪轉回來，因此我們要得著智慧的心敬畏神、回轉歸向祂。



中國神學研究院3至4月推出「晝夜『詩』想」信息系列，透過五⾸詩篇鼓勵信徒仰望上主的話，憑信經歷屬祂的平安；該系列由學院榮休院長及老師按不同主題講解，李穎婷博士於4月4日主持第二講，視頻上載YouTube平台限日播出，至今累積超過24,000人次觀看。

