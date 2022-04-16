烏克蘭神學院院長布查鎮遇害

烏克蘭首都基輔郊區布查鎮（Bucha）400平民被俄軍濫殺引起國際譁然，死者之一為基輔斯拉夫福音神學院院長，學院發悼文表示心痛、悲傷，永遠懷念他！



基輔斯拉夫福音神學院（Kiev Slavic Evangelical Seminary）4月4日在臉書公佈院長維塔利·維諾格拉多夫（Vitaliy Vinogradov）遇難消息，稱他為親愛的兄弟、基督教領袖、僱員和了不起的人。



悼文指：「沒有言語可以表達所有的心痛，在這個世界都會非常想念他，但很高興他的生活將會永遠繼續下去……沒有言語可以表達我們內心的悲傷，非常懷念他！」



基輔斯拉夫福音神學院專注為烏克蘭教會培訓聖經教師，並與大阪神學院（日本）結連。據浸信會新聞（Baptist News）報導，維諾格拉多夫畢業於基輔聖經學院和福音神學院。



另外，俄羅斯軍隊撤出布查鎮後，烏克蘭軍在該鎮及其他城鎮的街道上發現410多具平民屍體，以及一個萬人坑。



根據太空科技公司 Maxar Technologies衛星圖像，烏克蘭一座教堂的地面上被挖了一條 45 英尺長的壕溝，俄羅斯軍人被指在聖安德魯教堂和 Pyervozvannoho All Saints 教堂挖了一個萬人坑，挖掘工作於3月10日開始，3月31日的衛星圖像上出現了一條45英尺長的溝渠。

