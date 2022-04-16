最受歡迎敬拜詩歌報告：經典聖詩《祢真偉大》跌出十大

聖經Logos Bible Software發表年度報告，揭示2021年度頂級敬拜歌曲、講道主題趨勢，經典聖詩《祢真偉大》不敵現代詩歌跌出十大，最受歡迎講道主題為「末世論」、「復活」。



經典聖詩《祢真偉大》排第13位



聖經軟體製造商Faithlife公司旗下 Logos聖經軟體（Logos Bible Software）發佈《2021年度詩歌及講道主題報告》，數據來自2021年新冠疫情肆虐期間，教會頌唱的270萬首詩歌、91,000 次講道主題，得出結果，最受歡迎敬拜詩歌次序如下：



1.《Build My Life》（ Pat Barrett, 2016），歌詞說到「值得我們唱的每一首歌／配得上我們所能帶來的所有讚美／值得我們呼吸的每一次呼吸／我們為你而活……。」



2.《Way Maker》（Sinach, 2015）



3. 《Great Are You Lord》（All Sons & Daughters, 2015）



4. 《Goodness of God》（Bethel Music/Jenn Johnson, 2019）



5.《10,000 Reasons：Bless the Lord》（Matt Redman, 2012 ）



至於基督教經典聖詩《祢真偉大》（How Great Thou Art），在2021年最受歡迎的歌曲中排名跌出十大以外，前10名的歌曲年齡平均為8.6歲，現代讚美詩仍然是崇拜期間最熱門的敬拜歌曲之一。



《祢真偉大》（How Great Thou Art, 1859-1940）排名第 13；《主我需要你》（Lord I Need You）排名第 14；《奇異恩典：我的鎖鏈消失了》（Amazing Grace：My Chains Are Gone）排名第 16；《基石》（Cornerstone）排名第 17。



最受歡迎講道主題：末世論／復活



報告又指出，2021年最受歡迎講道主題分別為：1.末世論／復活，出現次數是去年的六倍；2. 上帝的恩典，受歡迎程度是去年的四倍。



其他越來越受歡迎的主題：家庭和兒童、創造與更新、哲學、復興、邪教、妥協、迫害、好客。



Faithlife 首席執行官維克·拉賈戈帕爾（Vik Rajagopal）分析指，這些話題顯示了許多教會面臨內部和外部緊張局勢，在恐懼、希望和僅僅生存之間徘徊，傳道人將他們的許多佈道奉獻給幫助他們的會眾，了解聖經如何應用於他們的實際生活。



最受歡迎經文：約翰福音3章16節



聖經書卷及經文方面，出現次數最多前三位：



1. 約翰福音3章16節：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」



2. 馬太福音28章18至20節：「天上地下所有的權柄都賜給我了，所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」



3. 以弗所書2章8節：「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。」



其他經文計有：使徒行傳1:8、約翰福音1:1、約翰福音17:6-19、約翰福音 14:8-21、使徒行傳 2:14-39、使徒行傳 2:40-47、提摩太後書 2:1-13。



拉賈戈帕爾認為，講道主題反映，即使世界克服新冠大流行的挑戰，教會繼續傳遞人們在耶穌身上找到希望的信息。

