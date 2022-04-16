華福發起「職場使命門徒運動」 六地區領袖組圓桌會議





世界華福中心發起「職場使命門徒運動」，六地區、十三位對職場宣教抱共同異象的領袖組成圓桌會議。首場圓桌會議於2月17日在線上舉行，維真神學院職場神學退休榮譽教授史蒂文斯指出，亞洲人十分注重實用性，建議教牧每周用半天時間到會友的工作間探訪，了解他們在職場面對的困難；教會定期宣講與職場神學相關的道。



華福推動「職場使命門徒運動」



華福消息指，今年將發起「職場使命門徒運動」（Missional Discipleship @Workplace；簡稱MDW），透過圓桌會議、工作坊、年度大會，紮根神學反思、鼓勵裝備教會、聯合職場實戰者共同推動宣教。



MDW圓桌會議由十三位對職場宣教抱共同異象的教牧、機構領袖、神學家、宣教動員者組成，成員來自六地區，計有美國、加拿大、香港、台灣、新加坡、馬來西亞。



首場MDW圓桌會議於2月17日在線上舉行，維真神學院職場神學退休榮譽教授史蒂文斯博士（Dr. R. Paul Stevens）暢談職場神學概論。



史蒂文斯提出職場神學四大好處：1. 工作和信仰的整合，有益於身、心、靈；2. 提供符合上帝心意的整全「工作觀」，如為何工作、為誰工作、如何更好地工作、工作的終極目的；3. 解釋職場上的阻力和艱辛的來源和應對之策；4. 未信之人也得以藉此嚐到天國的滋味。



他視「職場神學」為「研究如何永恆受祝福地工作的一門科學，認為職場神學是研究神和祂對職人、職事、職場的心意，並賦予工作意義，並指，按他四十年的研究和實踐經驗，過程必須包括「頭腦」、「心靈」和「雙手」的共同參與。「頭腦和智慧」即思維過程；「心靈和靈魂」包括在禱告中經歷和探索職場神學的屬靈層面；「雙手和力量」即應用。



聖經人物約伯則是「自下而上」與工作的神同作同息，約伯透過禱告研究生活現實，關鍵是無償的、無所求的信心，約伯尋求神並不是因為能從神得到甚麼。相對於約伯的朋友，只是對約伯談論神，而約伯是直接與神對話，以禱告探究痛苦，這反映出傳統「自上而下」與「自下而上」的神學家區別。



史蒂文斯補充，對於職場神學的研究亞洲人十分注重實用性。



建議：教牧具職場經驗、往職場探訪會友



在談到如何化解教牧參與職場宣教遇上的隔閡，世界華福中心總幹事董家驊牧師指出，強調職場神學的人會覺得教會牧者很難與他們觀點一致，史蒂文斯建議從四方面改善。



首先每個將要成為牧師的神學生至少上一門關於職場神學的課程，並配合實踐。其次是牧師每周用半天時間到會友的工作間探訪，了解他們在職場面對的困難，支持和為他們禱告，讓他們知道工作是為了神。



史蒂文斯亦指出，教會需要更多有職場工作經驗的牧師，以及每間教會定期有職場神學相關的講道，因職場是會眾每周度過40至80小時的地方。

