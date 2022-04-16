信義宗預苦期聖樂默想 : 耶穌死前三小時

信義宗神學院4月8日舉行預苦期聖樂默想，主題為「痛苦中的哀求」，該院臨床心理學及輔導副教授林雪文指出，耶穌死前三小時經歷與上帝隔絕之苦，因而體會我們肉身的痛楚、精神壓力、人際關係破裂的心情，她並且帶領會眾默想個人對主的召命。



該院新約副教授何善斌指出，預苦期是紀念道成肉身、在世上經歷苦難，並且在十字架犧牲的耶穌基督，表明上主對世人無窮的愛，學院舉辦聖樂默想聚會，旨在藉著音樂、詩歌、讀經、禱告聆聽上主的聲音，同時默想基督在十架的愛，將我們在痛苦中的哀聲帶到主面前，求主憐憫醫治。



在聖樂默想會，何善斌宣讀聖經舊約及新約經文引領會眾默想，如詩篇38篇1節21至22節、耶利米書14章19下至21節、以賽亞書53章3至7節、馬可福音15章33至39節等；另透過聖詩如《O Divine Redeemer》、《垂憐頌》等，安頓人的心靈。



痛苦耶穌體會人的感受



信義宗神學院副教授（臨床心理學及輔導）、輔導課程及同行者心靈成長中心發展總監林雪文宣講信息，題目：「痛苦中的哀求？呼喊！」，經文：馬可福音15章33至39節。



經文描述耶穌死前三小時、天地都黑暗，耶穌呼喊的同時發出一個問題：「我的上帝，為甚麼離棄我？」林雪文藉著耶穌在痛苦中的呼喊帶出兩個重點：「在痛苦耶穌體會人的感受」、「耶穌在痛苦中成就上帝的旨意」。



耶穌在苦路受盡兵丁鞭打，整個身體被釘在字架上，頭上帶著荊棘冠冕，每一下呼吸痛不欲生，因此耶穌體會我們肉身的痛楚、精神壓力、人際關係破裂的痛苦，耶穌的痛苦比我們更甚，因祂在十字架與上帝隔絕，而明白我們在肉體與心靈跟神隔絕之苦楚和心情。



耶穌在痛苦中成就上帝的旨意



此外，耶穌在痛苦中成就上帝的旨意，耶穌大喊一聲氣就斷了，殿的幔子從上到下裂為兩半，百夫長看見就說這人真是上帝的兒子。林雪文指耶穌在極度痛苦中堅守上帝給祂的使命，選擇順服上帝的心意，承擔人類的罪孽。



最後，林雪文帶領會眾反思，作為信徒有否聆聽痛苦者發出的呼喊，與他們同行？自己是否願意在苦難中，仍能順服上帝，放下成就回應上帝的召命？

