復活節探監日 初期教會的啟示

復活節紀念耶穌基督為罪人受死、釘於十字架、埋葬、第三天復活，這與探監有何關係？初期教會信徒探監被拘禁？



西方神學院倫理與神學教授、希望西部監獄教育項目 (HWPEP) 聯合主任湖斯塔布斯（DAVID L. STUBBS）在《今日基督教》（Christianity Today）專欄發表復活節探監的意義。



他指出，作為一個神學教育工作者投身於監獄事工，已習以為常，他長期在馬斯基根懲教所探望囚友，感覺好像踏上聖地，進行一場交換禮物的頒獎禮，將耶穌基督復活的禮物交給失去自由的人，使那些人的心靈得到釋放。



另外，他倡導、策劃西方監獄教育計劃，讓基督徒從事有關的事奉，對於今天的人來說都不會帶來甚麼震撼，也不是甚麼新鮮的事情，也不會因為從事教育事工失去工作，在他所處的地方不會被逮捕和毆打，可是對於早期教會的基督徒來說是一個危險的行為。



早期基督徒探望被囚監獄的人是一項巨大的風險，在當時社會視為一種反文化，在猶太或羅馬文化沒有任何監獄事工可言，在聖經舊約的公義行為清單沒有提到探監，任何人給囚犯帶來食物、衣服、醫療、安慰和希望，都可以被指控為犯罪，將他監禁甚至被殺。



然而早期基督徒沒有擔心自身的安全，反而跟隨耶穌基督的腳蹤，走進貧苦大眾當中，關心、釋放他們的靈魂，而且基督徒探望囚犯的做法很快被傳開，逐漸改變人的思想，他們的行為被視為耶穌基督、天國的繼承者，關心 人們的肉體、精神、心靈。



湖斯塔布斯引用馬太福音25章，耶穌教導誰人可以進天國，就是那些作在弟兄身上的就是作在基督身上的人。



耶穌稱，當祂榮耀再來的時候，要將山羊和綿羊分開，義人可以坐在王的右邊，承受那創世以來為他們預備的國度。



耶穌說：「我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。



義人就回答說：「主啊，我們甚麼時候見你餓了，給你吃，渴了，給你喝？甚麼時候見你作客旅，留你住，或是赤身露體，給你穿？又甚麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？



王要回答說：「我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。」

